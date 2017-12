Technische Analyse « Terug naar discussie overzicht

Heb gisteren dat filmpje zitten bekijken over de Korea oorlog. De 1e x liep Noord Korea helemaal over Zuid Korea heen tot bij 80% van het zuiden was bezet. Vervolgens grepen de westerse landen in. En liepen de zuiderlingen volledig over het Noorden heen. Toen greep China in en werd alleen weer hersteld. Gingen ook 750 Nederlanders op oorlogspad. Later liep dat aantal op tot 4.700 zijn er 112 gesneuveld best weinig als je vergelijkt met de Australiërs.

