Opties « Terug naar discussie overzicht

Een ding vergeten.Het grote verschil tussen de prof en de amateuris dat de prof vaak moet handelen.Een MarketMaker zal een koers moeten afgevendoet hij dat niet dan volgt er een boete.De amateur kan beslissen een positie aan te gaanhet momentum kiezen dus.Kaart: uifvxtxt.blogspot.nl/2017/05/aex-hefb... Denk dat je moet beginnen met de markt in de kaart te brengen.Op welke dagen kan je beter niet handelenen op welke dagen is de meeste beweging.Woensdag en vrijdag hebben de minste bewegingdinsdag de meeste.De week voor de expiratie is bepalend voor de expiratie week.Is de week negatief dan zal de expiratie week negatief zijn.Positief dan meestal hoger of zijwaarts.Je zegt te handelen in dagoptiesdan moet je de Vix in de gaten houden en de Skew.Strikt genomen is de Cash + Square Root/Wortel van de Vix de future.Nadeel is dat opties alleen verhandelbaar zijn tijdens de opening van de Cash.Voordeel is dat je short en long kan gaan en dat je spreads kan makenof een positie kan hegden.Je moet weten wanneer de RollOver is.Op 10 september expireert het september contract naar oktober.Dus op zondag vaak is dat een wijziging van de trend.3 Tot 5 dagen voor de RollOver mag je niet meer handelen in het lopende contract.Leer wat de ForWard is en de Open Intrest.Leer de patronenen leer dat het slot van de Cash enorm belangrijk is.Wat is een Gap en welke soorten Gaps zijn er.Je tegenpartij is een profvergelijk het met voetbal je speelt tegen het eerste elftal van de eredivisie.Je broker zal je strippende MarketMaker zal je strippende adviseur zal je strippen.Handel als een ondernemermaak een businessplanverken de marktweet je tegenstander is.Zoek naar Niches of hol mee met de massa.Massa is de Kassa.De beste traders worden geboren of hebben gewoon geluk.Heb je geen geluk en geloof me dat kan je niet afdwingendan ga je het niet redden.De mate waarin je winstgevende trades komen bepaalt je succes.Begin je met een reeks verliezen dan ben je weg.Dax: s2.postimg.org/a2a91546x/PNG.png Op de Dax ligt vandaag de volgende draai of venster in de tijd op 14.00 uur.Dat is dan bij het cirkeltje waar de diagonalen en de horizontale lijn elkaar kruizen.Hier aangekomener zijn mensen die helemaal geen benul hebben van bovenstaandeen toch succesvol zijn.Kennis is vaak geen vereiste voor succes.Is maar een mening en hoeft de waarheid te zijnhoe de markt in elkaar steekt weet ik nietzit er niet bij.Singha biertje in Thailand lijkt me niet verkeerdis een prachtig land met prachtige mensen.