Rotterdams HES na drie jaar alweer in de etalage

Overslag is goud waard

2 uur geleden Edwin van der Schoot



Overslagbedrijf HES International wordt door zijn aandeelhouders dit najaar naar verwachting in de etalage gezet. Ook branchegenoot Euroports wordt getipt voor een verkoop.



Dat bevestigen bronnen in de markt aan DFT. De aandeelhouders - louter investeringsfondsen - kunnen zo profiteren van de hoge waarderingen momenteel voor dergelijke bedrijven. In 2016 werd bijvoorbeeld Koole, een bedrijf met terminals voor de overslag van stookolie in Rotterdam en Zaandam, voor een recordprijs van ruim €1 miljard verkocht.



HES was tot drie jaar geleden beursgenoteerd, maar werd toen door investeringsfondsen Carlyle en Riverstone gekocht. Oliemagnaat Marcel van Poecke was mede de architect van de deal, hij runt een energiefonds van Carlyle waar ook Riverstone in deelneemt.

Rumoer



De beursexit ging niet zonder rumoer. Veel particuliere aandeelhouders voelden zich benadeeld door een groep Rotterdamse havenbaronnen die gezamenlijk de meerderheid van de aandelen had en al op voorhand een deal sloot met Van Poecke. Het leidde tot een tumultueuze aandeelhoudersvergadering in september 2014, waarbij enkele aandeelhouders vloekend en tierend hun emoties de vrije loop lieten. Ook werknemers protesteerden tegen de overname.



Carlyle en Riverstone wekten destijds de indruk voor de langere termijn in HES te zijn gestapt. Het bedrijf werd voor €408 miljoen van de beurs gehaald. Nu wordt het prijskaartje door verschillende zakenbankiers op bedragen van €1,0 tot €2,0 miljard geschat, inclusief een kleine €400 miljoen aan schuld. Het toenmalige HES Beheer bestond in 2014 nog uit een lappendeken aan meerderheids- en minderheidsbelangen in een tiental terminals, terwijl nu nagenoeg alle andere originele aandeelhouders in de diverse terminals zijn uitgekocht, waardoor het huidige HES International een veel hogere omzet en bedrijfsresultaat realiseert.



Steenkool



HES heeft 15 terminals in West-Europa, waarmee het van origine vooral aan overslag van steenkool deed. Die steenkool gaat naar de staalindustrie in het Ruhrgebied en naar kolengestookte energiecentrales. Dat steenkool niet het eeuwige leven heeft was ook in 2014 al duidelijk. In Duitsland is een groene energierevolutie gaande. Het plotse besluit na de kernramp in het Japanse Fukushima om ook alle kerncentrales in 2022 te sluiten, heeft echter de vraag naar steenkool voor elektriciteitsproductie alleen maar aangewakkerd. Daarnaast houdt de Duitse staalindustrie nog altijd een sterke positie waardoor de overslaghavens in Wilhelmshaven en Rotterdam - die tot de diepst bevaarbare en best geautomatiseerde van Europa behoren - verzekerd blijven van klandizie.



Ook is HES flink aan de weg aan het timmeren. Twee grote nieuwbouwprojecten moeten een paar honderdduizend kubieke meter aan opslagcapaciteit in Nederland toevoegen en de ebitda (het bedrijfsresultaat) kan meegroeien van ruim €100 miljoen naar zo’n €200 miljoen, zeggen betrokkenen. Een potentiële koper hoeft dus niet bang te zijn dat de rek eruit is. Bovendien probeert HES zijn portfolio diverser te maken door naast de overslag van kolen en ijzererts zich te focussen op agriproducten en mineralen en daarnaaast het aandeel van de natte bulk te vergroten.



Euroports



Dat de aandeelhouders van HES niet de enige zijn die het interessant vinden om in de huidige markt te verkopen, blijkt uit het feit dat ook de aandeelhouders van branchegenoot Euroports - dat vooral in België actief is - volgens meerdere bronnen ook overwegen een verkoopproces te beginnen.



Geïnteresseerde kopers kunnen in het vierde kwartaal van 2017 een definitieve verkoopbeslissing verwachten van Carlyle en Riverstone. Bij Euroports wordt een verkoop eerder in 2018 verwacht. Partijen die mogelijk interesse hebben, zijn infrastructuurbeleggers zoals Macquarie of Aziatische partijen die veel kennis van investeren in havens hebben, zoals Hutchison Whampoa. In Azië is Rotterdam (waar HES zijn meeste terminals heeft) via de scheepvaart immers een bekende ’merk’ naam.



Geen van de betrokkenen partijen heeft op inhoudelijke vragen gereageerd.