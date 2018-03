En vandaag gooi ik dit hier neer anders blijf ik maar doorsleutelen: een nieuwe versie van het forumscript IEX Forum Filter. Met dit script hoef je je niet meer te ergeren aan sommige gebruikers. Eerdere versies (dank!) waren van Desmi en NielsjeB.Belangrijkste wijziging: handmatig toevoegen van namen of nummers is niet meer nodig. De browser onthoudt ze nu zelf: klik simpelweg op de knop voor de gebruikersnaam. Klik opnieuw om de blokkade op te heffen. Desgewenst kun je een geblokkeerde post lezen zonder de blokkade te verwijderen. Dit alles gaat real-time en de laatst gelezen post blijft in beeld.Daarnaast wat handige extra's toegevoegd. Deze kunnen worden geactiveerd in de grijze menubalk, rechts bovenaan de pagina, net onder het zoekveld (tandwieltje).1. Zelf vind ik dat het forum vervuilt door ellenlange quotes, daarom een optie om de quotes in te klappen. Je klapt ze uit door op de eerste regel te klikken.2. Er is ook een optie om de pagina pas te tonen nadat alle elementen zijn geladen, dat oogt rustiger. Ik hoor graag of deze optie bevalt.3. Rechtstreeks linken naar een bericht (niet optioneel). Terwijl deze mogelijkheid al bestaat biedt IEX hem helaas niet aan. De link is nu toegevoegd onder de datum/tijd van het bericht, in de vorm: ".../Forum/Post/(post-id)". De pagina opent op de juiste positie met het bericht bovenaan het venster. Let op: IEX verandert de korte link daarbij automatisch in een langere link.N.B. Meestal klik ik op "Laatste" om de nieuwe berichten te lezen. Dat is geen gewone genummerde pagina, maar toont de nieuwste 20 berichten van het topic. Het nadeel is dat je steeds omlaag moet scrollen naar waar je was gebleven. In plaats daarvan kun je nu op de datum van het onderste bericht klikken. De nieuwe pagina scrollt naar dit laatste bericht, gevolgd door eventuele nieuwe berichten. Maar: dit is wel een gewone genummerde pagina, let dus op of er geen nieuwe pagina is toegevoegd.Hierbij de downloadlink: pastebin.com/rvR538eC Deze zgn. "user scripts" werken dankzij de fantastische extensie Tampermonkey die je in je Chrome browser kunt installeren, en ook in Safari en Firefox. Tampermonkey is eigenlijk afgeleid van Greasemonkey, een andere Firefox-extensie, en daar werkt het script ook mee. tampermonkey.net/ Door de vele aanpassingen is de code flink gegroeid, met name het bewaren van de scrollpositie was lastig (zo wordt voorkomen dat je plotseling naar een ander deel van de pagina zit te kijken). Toch stelt dit scriptje niks voor vergeleken met de bizarre hoeveelheid advertising scripts waarmee IEX ons bombardeert, en die de performance sterk beïnvloeden.Omdat ik tussentijds niks gepubliceerd heb zit ik inmiddels op versie 0.9. Ik heb de naam gewijzigd in IEX Forum Filter omdat daarmee de hoofdfunctie duidelijker is.Version history0.9 voorkeuren panel0.8 (closer dd. 19 juni) datum/tijd is link naar bericht0.7 opties: korte quotes, rustiger pageload0.6 filterknop op plek van usericon0.5 scrollpositie blijft bewaard0.4 pagina real-time aangepast0.3 met knop blokkeren/toestaan users0.2 (NielsjeB dd. 26 april) filteren op userid0.1 (Desmi dd. 25 april) filteren op username