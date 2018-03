Edelmetalen « Terug naar discussie overzicht

het voordeel van een sector, die uit een bearmarket krabbelt is toch dat veel bedrijven verdwenen zijn schulden gesaneerd onrendabele projecten gesloten et etc . hierdoor kon men ,zelfs als leek, afgelopen 2 jaar leuke bedrijven ontdekken gezond zonder schuld met cash in the bank en een positieve cashflow. de rendementen waren al geweldig op deze aandelen,terwijl de echte bullmarkt in deze aandelen nog niet eens is begonnen. in tegenstelling tot de andere sectoren op de beurs,veel bedrijven konden door de centrale banken blijven overleven mede door extra goedkope financieringen en vertekende winstcijfers door vaak de financiering te gebruiken ook voor het inkopen eigen aandelen. op de gewone beurs zijn de rotte appels nog steeds aanwezig en is er niets veranderd vanwege het centrale banken beleid.

het voordeel van een sector, die uit een bearmarket krabbelt is toch dat veel bedrijven verdwenen zijn schulden gesaneerd onrendabele projecten gesloten et etc . hierdoor kon men ,zelfs als leek, afgelopen 2 jaar leuke bedrijven ontdekken gezond zonder schuld met cash in the bank en een positieve cashflow. de rendementen waren al geweldig op deze aandelen,terwijl de echte bullmarkt in deze aandelen nog niet eens is begonnen. in tegenstelling tot de andere sectoren op de beurs,veel bedrijven konden door de centrale banken blijven overleven mede door extra goedkope financieringen en vertekende winstcijfers door vaak de financiering te gebruiken ook voor het inkopen eigen aandelen. op de gewone beurs zijn de rotte appels nog steeds aanwezig en is er niets veranderd vanwege het centrale banken beleid.