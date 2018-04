Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) « Terug naar discussie overzicht

Beleggingsfonds MountainShield kan forse bonus incasseren door onverklaarbare koersexplosie Phelix



Sinds begin deze maand steeg de beurskoers van de lege beurshuls Phelix zonder enige aanleiding met honderden procenten. Phelix-ceo Duijvestijn waarschuwt voor de koersexplosie, maar profiteert zelf volop via zijn beleggingsfonds MountainShield. Het fonds zou deze maand een prestatievergoeding kunnen incasseren die kan oplopen tot meer dan een miljoen euro.



“In onze rol is het niet wenselijk om uitspraken te doen of een koers hoog of laag is”. Dat zei Phelix-bestuursvoorzitter Selwyn Duijvestijn, tevens beheerder van het MountainShield beleggingsfonds dat een grote positie heeft in Phelix, nog maar vijf dagen geleden.



Gisteren moest Duijvestijn die terughoudendheid alweer opgeven. Via een persbericht geeft hij een niet mis te verstane koerswaarschuwing af: “Hoewel de recente ontwikkelingen bij Phelix zonder meer als positief kunnen worden gekwalificeerd, komt de mate van de koersstijging van het aandeel niet overeen met de onderliggende waarde van het bedrijf.”



Phelix waarschuwt in het bericht voor de zeer beperkte verhandelbaarheid van de aandelen. Doordat circa 90 procent van het kapitaal in handen is van drie grootaandeelhouders, waaronder het MountainShield-fonds van Duijvestijn, is er op veel dagen slechts een order van een paar duizend euro nodig om flinke bewegingen op het koersbord te krijgen.



Natuurlijk heeft een lege beurshuls waarde. Via een reverse listing kan immers een nieuw bedrijf ingebracht worden in een bestaande beursnotering en een duurdere officiële beursgang via de voordeur worden omzeild. Maar een waarde van meer dan 18 miljoen euro lijkt buiten alle proporties, te meer omdat er nog geen concrete plannen zijn over mogelijk in de beurshuls in te brengen activiteiten.



Andere lege beurshulzen als Lavide, Nedsense en DocData kennen een beurswaardering die tussen de 3 en 5 miljoen schommelt. Phelix is zelfs meer waard dan beursfondsen die wel activiteiten ontplooien en daadwerkelijk omzet realiseren. Te denken valt aan fondsen als Porceleyne Fles (circa 7 miljoen euro) en chiptester Rood Microtec (17 miljoen euro).



Doorslaande winst



Het bericht van Phelix komt na een week waarin het aandeel haast iedere dag met afstand de grootste stijger op het Damrak is. Sinds het begin van de maand explodeerde het aandeel van 0,85 euro tot 3,20 euro: een rendement van maar liefst 276 procent.



Bij de slotkoers van dinsdag (20 juni) van 3,20 euro per aandeel bedraagt de beurswaarde meer dan 22 miljoen euro. De intrinsieke waarde – in dit geval niet meer dan het geld dat op de bankrekening staat gedeeld door het aantal uitstaande aandelen – bedraagt slechts 7 cent per aandeel. De beurskoers ligt dus een factor 45 hoger dan de intrinsieke waarde.



In de handel woensdagochtend (21 juni) viel de koers van het aandeel meteen met een kleine 20 procent terug tot 2,60 euro. Ondanks Duijvestijns waarschuwing is de beurswaarde nu nog altijd meer dan 18 miljoen euro.



Grootaandeelhouder in Phelix



Ondanks de daling op de beurs na de koerswaarschuwing van dinsdag ziet het er naar uit dat het aandeel Phelix in de maand juni een torenhoog rendement zal boeken.



Dat zal ook de resultaten van beleggingsfonds MountainShield een behoorlijke oppepper geven. Phelix, ooit Inverko maar nu een beurshuls zonder operationele activiteiten met een kleine half miljoen euro in kas, is de grootste positie in de portefeuille van Mountainshield. Moutainshield heeft circa 40 procent van de aandelen Phelix in bezit.



In november vorig jaar verkreeg MountainShield ruim 2,8 miljoen aandelen in Phelix (destijds Inverko) tegen 20 cent per aandeel. Mede doordat de verkrijgingsprijs van de aandelen ver onder de beurskoers van rond de 75 cent lag, kon MountainShield een rendement presenteren van bijna 23 procent over jaar 2016.



In de marketinguitingen van MountainShield laat Duijvestijn meestal onbesproken dat ongeveer de helft van dit jaarrendement uit de boekwinst op het Phelix-belang komt.