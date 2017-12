Top.

Tencent en alibaba zn in mijn ogen de 2 reuzen in China, alleen tencent is nog niet helemaal export georienteerd (beperkte mate, ondanks investering hier en daar zoals in HERE)

De CEO is hard bezig en doet het geleidelijk en investeerd waar potentie zit.

Heeft inmiddels 5% belang in Tesla opgebouwd en zodra WeChat ook in europa bekend wordt dan is de groei absurd.



De chinezen gebruiken WeChat en weten niet beter. Het is een platform met meer mogelijkheden. Het is anders dan Whatsapp.



De business for whatsapp loopt teneinde of ze moeten de WeChat features overnemen en ook met leukere content komen. Facebook wil het ook proberen maar vind de amerikaanse arrogantie (bij internet pesters niet cooperatief) niet iets voor mij om te investeren.



Enige risico is dat chinese overheid de buitenlandse expansie van Tencent niet op prijs stelt en dat ze dwingen om meer in China te gaan investeren en de economie te ondersteunen.



Maar stel dat ze europese markt veroveren met 700 miljoen inwoners en Amerika komt ook aan de beurt, dan is de groei vh aandeel natuurlijk niet meer te bevatten.



Maar ja, wie had gedacht dat Alibaba een miljarden bedrijf zou worden ? Of dat Apple een biljoen onderneming zou worden.



Ik had het niet voorspeld. Tencent heeft geld en met 1 miljard aan abonnees kunnen ze veel doen.



De share prijs is gestaag naar 40 opgelopen.



De komende jaren is het van belang om te weten of ze WeChat gaan uitrollen.

De investeringen in andere technologie vind ik ondergeschikt, alhoewel de CEO veel ervaring heeft van overnames, vind ik internet, gaming en content features de basis voor een steady inkomsten.

Als WeChat uitgerold wordt dan zal de share prijs navenant vele malen hoger liggen dan 40 dollar.



Apple, met verkoop telefoontjes ligt op 150 dollar en in China komen ze niet binnen omdat Aziaten houden van gamen, online kopen enz.. en Tencent heeft dit als business model.

Tencent moet aan populariteit winnen en dan behoren zij ook tot de grote der Aarde.