Imtech « Terug naar discussie overzicht

De tas met geld van Imtech PolenJeroen Molenaar Siem Eikelenboom • OndernemenHoe de Poolse dochter van installatiebedrijf Royal Imtech NV tonnen wegsluisde, via een handelaar in pastabestek in het Brabantse Heusden.Een tentenkamp is opgetrokken voor de grootse opening van Imtech's Poolse pretpark in juli 2012. Het pretparkproject kwam nooit verder dan de paarse, houten poort op het weiland.Een tentenkamp is opgetrokken voor de grootse opening van Imtech's Poolse pretpark in juli 2012. Het pretparkproject kwam nooit verder dan de paarse, houten poort op het weiland.Foto: ImtechDe fraude bij Imtechs Poolse dochter, die aan de basis stond van het grootste naoorlogse bedrijfsfaillissement in Nederland, zat veel dieper dan tot nu toe bekend. Uit nieuw onderzoek van het FD blijkt dat de problemen niet beperkt bleven tot het beruchte pretpark. Bijna heel Imtech Polen was rot.Imtech Polen hield er een wereldwijd netwerk van spookbedrijfjes, valse contracten en nepfacturen op na. In een paar jaar tijd stuurde Imtech Polen tientallen miljoenen euro's door dit fraude-netwerk. Hoe dat precies werkte? Daar is een eenmanszaak in het Nederlandse Heusden een mooi voorbeeld van.'Staalconstructie'Op 3 april 2012 sluit Imtech Polen een contract met de in Heusden gevestigde eenmanszaak A.G.B. Handelsonderneming. Het contract telt maar twee bladzijden. A.G.B. gaat een ‘staalconstructie' leveren. Deze is bedoeld 'voor het bevestigen van tribunes, podia, dakconstructies en tenten voor het publiek'. Dit alles 'ten behoeve van het openingsevenement van Adventure World Warsaw'.Dit is het derde deel in een serie verhalen over fraude binnen Imtech Polen. Eerdere publicaties: Dossier Imtech.Voor de staalconstructie zal A.G.B. €855.000 van Imtech Polen krijgen. Drie weken na ondertekening, doet Imtech Polen ook een eerste betaling van €150.000. Tot en met 2 juli 2012 volgen nog vijf overboekingen. Imtech Polen maakt in totaal € 780.000 over op de ING-rekening van A.G.B.Het contract tussen Imtech Polen en A.G.B. is in handen van het FD, net als de internationale overboekingsformulieren. De betalingen van Imtech's Poolse dochter aan A.G.B. doen vermoeden dat de Nederlandse firma keurig werk levert. Dat moet ook wel. Want de grote opening van het Poolse avonturenpark Adventure World Warsaw staat al voor medio juli 2012 gepland.Handelaar in pastabestekA.G.B. is een eenmanszaak, opgericht in 2007. Het is gevestigd in het oude Brabantse vestingstadje Heusden, in de woning van een dochter van een beroemd landschapsschilder uit die streek.Contract tussen Imtech Polen en A.G.B. vertaald uit het PoolsEigenaar van A.G.B. is de Nederlandse ondernemer Arie Gijsbert Braspenning. Volgens de doelomschrijving in de Nederlandse Kamer van Koophandel is de firma gespecialiseerd in de import en export van houten chalets, glaswerk en bestek.Braspenning, zelf woonachtig in Roemenië, zegt dat A.G.B. een slapende onderneming was. Er zat alleen een licentie in voor pastabestek van het design-merk Twistello. A.G.B. heeft nooit spullen geleverd voor de opening van het Poolse pretpark-project, zegt Braspenning.Roemeense schoenenfabriekBegin 2012 komt Braspenning, via een Nederlandse tussenpersoon, in contact met Thorsten Klee. De topman van Imtech Polen worstelt met een project in Roemenië. De vergunning komt maar niet rond. Of Braspenning niet kan bemiddelen?Braspenning heeft een Roemeense schoenenfabriek gehad. Hij kent het land door en door. Hij biedt de helpende hand en kort daarna komt Klee met een nieuw verzoek. Of Braspenning hem kan helpen met een geldstroom?Braspenning vindt dat geen probleem. Hij ziet het als een soort vriendendienst. Die geldstroom kan prima via zijn Nederlandse eenmanszaak lopen. En hij verwacht geen problemen met de Nederlandse fiscus. Want, zo zegt hij later tegen het FD, hij woont in Roemenië. In Nederland ‘bestaat hij fiscaal niet’.Reactie INGOp vragen van het FD over A.G.B. Handelsonderneming en de betalingen van Imtech Polen aan deze Nederlandse eenmanszaak, zegt een woordvoerder dat de bank nooit mededelingen doet over ‘onze klantrelaties’.In het algemeen stelt ING dat banken voldoende kennis moeten hebben van hun klanten, hun rekeningen en de transacties. Banken hebben hiervoor een onderzoeksplicht die bestaat uit het vaststellen van de identiteit en het onderzoek naar vermogen, transacties en handelswijze van klanten.‘Over de wijze waarop ING hier aanvulling aan geeft kunnen wij vanwege het bedrijfsmatig vertrouwelijke karakter hiervan geen nadere informatie geven’, zegt de woordvoerder. Op de vraag of ING de banktransacties bij de autoriteiten heeft gemeld als ongebruikelijk, kan de bank niets zeggen: ‘Dat is wettelijk niet toegestaan.’Met de auto naar PolenImtech Polen stelt een contract op met Braspennings A.G.B, zodat er betalingen kunnen volgen. Als er geld is gestort, maakt Braspenning telefonisch een afspraak met de ING-bank in Tilburg. Daar haalt hij het geld de volgende dag op. In het bijzijn van de directeur wordt het geld geteld en in een tas gedaan, vertelt Braspenning.De tas met geld overhandigt hij daarna aan een andere Nederlander. Die fungeert als schakel tussen Braspenning en Klee, de baas van Imtech Polen. Twee keer geeft deze tussenpersoon een tas met geld af aan Klee, die hiervoor met een privéjet naar Rotterdam is gevlogen.Een derde keer is hij zelf met de auto naar Polen gereden, vertelt de tussenpersoon op basis van anonimiteit.KaartenhuisEn zo keert het geld van Imtech Polen, via een ING-bank in Tilburg, een eenmanszaak in Heusden en de luchthaven Rotterdam, weer terug in Warschau. De tas met geld gaat van hand tot hand, op nog geen twintig kilometer afstand van het hoofdkantoor van Royal Imtech NV aan de A12 bij Gouda.