BALTA GROUP N.V. « Terug naar discussie overzicht

Balta Group is een van de belangrijkste Europese producenten van vloerbedekking van textiel. De producten omvatten geweven matten, getufte en geweven tapijten van polypropyleen, tapijten en tapijttegels voor woningen, vervaardigd van polyamide, tapijten en tapijttegels voor bedrijven, naaldvilt, non woven en gewalste tapijten, enz. De pro forma omzet over 2016 wordt als volgt per productfamilie verdeeld:



Tapijten en tapijttegels voor een gebruik in woningen (35,4%);



machinaal gemaakte matten (32,1%): bestemd voor grote detailhandelaren (winkels voor interieurdecoratie en meubels, gespecialiseerde winkels en discountwinkels, doe-het-zelfwinkels) en groothandelaren;



tapijten en tapijttegels voor een gebruik in winkels (28,6%);

technische stoffen (3,9%): voor isolatie, voeringen, auto's, het versterken van tapijten en spandoeken.



Eind 2016 het concern beschikt over 9 productiesites in België (6), Turkije (2) en de Verenigde Staten.De geografische verdeling van de pro forma omzet over 2016 is als volgt: Verenigd Koninkrijk en Ierland (22%), Europa (42%), Noord-Amerika (28%) en andere (8%).



