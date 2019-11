Franse aandelen « Terug naar discussie overzicht

IntegraGen



FR0010908723 ALINT



- Huidige prijs: 3,19 €



- marktintroductie in juni 2010: € 8,40



- Aantal werknemers: 40



- Cash: Ongeveer 5/6 miljoen € of 1/3 van de marktwaarde.



- actuele marktwaarde: 20 miljoen €



- De omzet in 2016 steeg met 8%: € 6.022.000



- een aanzienlijke groei vooruitzichten voor 2017, dankzij de verkoop van een diagnostische kit, alsmede de ontwikkeling van de ICE software.



- Colorectale kanker: 140.000 nieuwe gevallen per jaar in de VS



- toegankelijke markt door IntegraGen geëvalueerd door het management: van $ 100 miljoen.



- Markt biomarker MiR 31-3p: van $ 100 miljoen



- ICE software markt: 4,5 miljard



Ter herinnering: IntegraGen is onderdeel van onze 5 favoriete waarden voor 2017.



Op het fundamentele niveau:



Onder leiding van Bernard Courtieu de IntegraGen bedrijf is gespecialiseerd in het sequencen van nucleïnezuren. Opgericht in 2000, het bedrijf richt haar activiteiten op twee gebieden: de genomics dienst voor fundamenteel en klinisch onderzoek en diagnostiek business.



Naar aanleiding van de kapitaalverhoging van bijna 4 miljoen €, de titel beweegt op een historisch laag niveau, het bedrijf wordt geleid door Bernard COURTIEU leger sinds 3 februari 2017, een sterke cash flow waardoor deze ontwikkeling te versnellen al haar activiteiten:



1 / De lancering van de productie midRpredX kit (voorspellende diagnose kit voor patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker), een markt die door het management IntegraGen geschat op $ 100 miljoen.



2 / De ontwikkeling van de ICE-software , een tool voor het interpreteren van klinische genomics data, de markt wordt geschat op 4,6 miljard euro.



3 / genomische diensten platforms zal ook worden versterkt met nieuwe technische middelen.

Voltooiing van deze projecten zal een belangrijke mijlpaal in de implementatie van de activiteiten van de Vennootschap.



4/8 maart 2017, IntegraGen ondertekende een samenwerking met het laboratorium CERBA , Europees marktleider in gespecialiseerde medische biologie.



Dit partnerschap zal toestaan dat de CERBA Laboratory te ontwikkelen en beschikbaar stellen aan artsen voorschrijven van een test op basis van de biomarker miR-31-3p IntegraGen. De CERBA Laboratory zal deze test om zijn bestaande portfolio aan te vullen en artsen in staat te stellen optimaal identificeren van patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker die zullen profiteren van anti-EGFR-therapie te ontwikkelen. De voorwaarden en de financiële details van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

IntegraGen heeft ook al diverse partnerships gesloten met de meest prestigieuze ziekenhuizen in Frankrijk.



- De European Cancer Hospital GUSTAVE ROUSSY



- Het Institut Pasteur



- Ziekenhuis GEORGES POMPIDOU



- De Bijstand Ziekenhuizen van Parijs (AP-HP) ...







De katalysatoren van de titel op de korte termijn:





- CE-markering en de marketing van diagnostische test:



We verwachten ook dat op zeer korte termijn de voortgang van de CE-markering gevolgd door commercialisering.



- US Partnership:



De CERBA en IntegraGen Laboratory hebben op 8 maart 2017 een partnerschap voor de realisatie van miR-31-3p-test in de oncologie voor Frankrijk, de Benelux, het Midden-Oosten en Afrika ondertekend.

Bernard COURTIEU zei: "eerste partnerschap in 2017 voor de MiR 31-3p", wat betekent voor ons dat een tweede partnerschap ook moeten worden gecreëerd, maar de Amerikaanse markt deze tijd.



- ICE Project:



IntegraGen neemt deel aan de ICE-programma, een interpretatieve hulpmiddel voor klinische genomics data, de markt wordt geschat op 4,6 miljard euro.



Het doel van het ICE-project is om de diagnose van kanker patiënten te verbeteren en de ontwikkeling van een aanpak geleid door het exoom sequencing en transcriptoom data om gerichte therapie opties voor deze patiënten te identificeren. Dit project combineert IntegraGen Gustave Roussy, de Europese leider in de strijd tegen kanker, Sogeti High Tech, een dochteronderneming van de Capgemini Group, en INSERM.



In de zeer korte termijn IntegraGen moeten contact opnemen met de ICE-project.



In het kort,



De timing om terug te keren om de titel lijkt ideaal, dus we verwachten een interessante nieuwsstroom over de lancering van MidRpredX kit, de ondertekening van een partnerschap voor grondgebied van de VS, evenals belangrijke vooruitgang in de ontwikkeling van het ICE-project. Nog meer goed nieuws kon een verrassing ook de lente?



We zagen deze week abnormale volumes, de tekenen van een terugkeer van de belangstelling van de beleggers voor een bedrijf waarvan de marktkapitalisatie nieuwsstroom en werden afgeslacht voor 2 jaar.