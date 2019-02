Solvac « Terug naar discussie overzicht

PERSBERICHT: Solvac: Nettoresultaat stijgt met 4,6% tegenover 2017



Solvac SA

Solvac SA.

Persbericht



28 februari 2019 om 18u00



Gereglementeerde informatie





1. Het statutaire nettoresultaat van Solvac nv is voor 2018 4,6% gestegen

tegenover voor 2017 (zie punt 3 pagina 2).





De kasopbrengsten(1) , gevoed door de dividenden uit de participatie in

Solvay, bedragen 117,1 miljoen EUR tegenover 112,1 miljoen EUR in 2017.

Dit vertegenwoordigt een stijging van 4,3%, door de toename van het

dividend van Solvay zoals opgenomen in de volgende tabel:





Miljoen EUR 2017 2018

-------------------------------------------------- ----- -----

Solvay dividend per aandeel -- januari (in EUR) 1,32 1,38

Aantal Solvay-aandelen in bezit van Solvac (in

miljoen) 32,5 32,5

Solvay dividend uitbetaald in januari (in miljoen

EUR) (a) 42,9 44,9

Solvay dividend per aandeel -- mei (in EUR) 2,13 2,22

Aantal Solvay-aandelen in bezit van Solvac (in

miljoen) 32,5 32,5

Solvay dividend uitbetaald in mei (in miljoen

EUR) (b) 69,2 72,2

Kasopbrengsten (a) + (b) (1) (in miljoen EUR) 112,1 117,1

Operationele kosten (in miljoen EUR) -1,2 -1,4

Kosten van schulden (in miljoen EUR) -4,2 -3,9

Financieel resultaat 1 (in miljoen EUR) 106,7 111,8





Voor zover de jaarrekening dit toelaat, bepaalt de Raad van Bestuur op

basis van de kasopbrengsten, en na dekking van de kosten (voornamelijk

financiële lasten), de voor uitkering door Solvac voorgestelde

bedragen.



1. De Raad van Bestuur heeft de geconsolideerde jaarrekening van Solvac

afgesloten op 31 december 2018. De rekeningen werden onderworpen aan het

nazicht van de Commissaris. Ze werden opgesteld in overeenstemming met de

IFRS-normen.



Geconsolideerde jaarrekening



Miljoen EUR 2017 2018

---------------------------------------------------------------- ----- -----

Winst uit investeringen opgenomen volgens de

vermogensmutatiemethode 333,8 270,4

Operationele lasten -1,2 -1,4

Rentekosten en soortgelijke kosten -4,2 -3,9

Nettoresultaat 328,4 265,1

Nettoresultaat per aandeel (EUR) gewoon en verwaterd

(2) 15,4 12,4





1 Solvac maakt gebruik van specifieke niet-IFRS prestatie-indicatoren

die hier worden gedefinieerd:





-- De kasopbrengsten stemmen overeen met de inkomsten die over de periode

werden geïnd. Deze worden bepaald als de kasstroom verkregen door de

betaling van de dividenden ontvangen van Solvay.



-- Onder 'Financieel resultaat' wordt verstaan: de kasopbrengsten verminderd

met de rentekosten en de andere (financiële/operationele)

opbrengsten en lasten. Op basis van deze indicator bepaalt de Raad van

Bestuur de voor uitkering door Solvac voorgestelde bedragen. Zie detail

in berekening in nota 15, pagina 17 van dit huidige persbericht





(2) Het nettoresultaat per aandeel en het verwaterde nettoresultaat per

aandeel zijn gelijk. Het gemiddelde aantal aandelen voor de berekening

van het resulaat bedraagt 21.375.033 in 2017 en in 2018



Op 31 december 2018 boekt Solvac een geconsolideerd nettoresultaat van

265,1 miljoen EUR (hetzij 12,4 EUR per aandeel), tegenover 328,4 miljoen

EUR (hetzij 15,4 EUR per aandeel) in 2017, voornamelijk ten gevolge van

de evolutie van de winst overeenkomstig de vermogensmutatiemethode van

Solvay.



Het netto resultaat van deze participatie per vermogensmutatiemethode in

2018 is lager dan in 2017, grotendeels als gevolg van het

herstructureringsprogramma aangekondigd door Solvay in maart 2018, door

de impact van de evolutie van de belastingen en door de bijdrage van de

stopgezette activiteiten, die zo de evolutie van het nettoresultaat van

Solvay weerspiegelen. Daarentegen is het onderliggend resultaat per

Solvay aandeel 16% gestegen, inclusief de stopgezette activiteiten en

12% gestegen indien enkel de voortgezette activiteiten worden beschouwd.



De operationele lasten stijgen van 1,2 miljoen EUR tot 1,4 miljoen EUR

omdat een provisie van 0,15 miljoen EUR was teruggenomen in 2017.





1. De Raad van Bestuur maakt volgende resultaten bekend voor Solvac nv in

2018 :









In duizend EUR 2017 2018

--------------------------------- ------- -------

Financieel resultaat 109.905 115.093

Bedrijfsresultaat -1.236 -1.404

Resultaat voor belastingen 108.669 113.689

Nettoresultaat 108.669 113.688

Brutovergoeding van het kapitaal 107.303 111.578

Overgedragen saldo 1.366 2.110





Het nettoresultaat 2018 bedraagt 113,7 miljoen EUR (tegenover 108,7

miljoen EUR in 2017) en vloeit voort uit de stijging van de dividenden

per aandeel die door Solvay zijn uitgekeerd of toegezegd.





1. Er werden reeds twee dividendvoorschotten uitgekeerd, respectievelijk op

24 augustus 2018 en op 28 december 2018. De tweede betaling geldt in

principe als saldo en moet nog worden goedgekeurd door de Algemene

Vergadering. In totaal hebben alle aandelen in 2018 een brutovergoeding

ontvangen die 4,0% meer bedraagt ten opzichte van 2017:





EUR 2017 2018

------------------ ---- ----

1(ste) voorschot 2,88 3,00

2(de) voorschot 2,14 2,22

Brutodividend per

aandeel 5,02 5,22





1. De Raad van Bestuur van Solvay heeft op 26 februari 2019 beslist om op 23

mei 2019 het saldodividend van het boekjaar 2018 te betalen ten belope

van 2,31 EUR bruto per aandeel.





Rekening houdend met het voorschot van 1,44 EUR dat in januari 2019 werd

betaald, komt het brutodividend van Solvay op 3,75 EUR per aandeel voor

het boekjaar 2018, wat een dividendgroei van 4,2 % geeft.