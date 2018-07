RealDolmen « Terug naar discussie overzicht

PERSBERICHT: Realdolmen: Uitkering dividend aan aandeelhouders > Distribution de dividendes aux actionnaires > Dividend distribution to shareholdersUitkering dividend aan aandeelhoudersDe Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 september 2017 heeftbeslist een dividend uit te keren als volgt: bruto dividend van 0,69 EURper aandeel, hetzij netto 0,483 EUR per aandeel na roerende voorheffing.De uitkering zal gebeuren vanaf 27 september 2017 en Euroclear zaloptreden als betalingsinstelling (Principal Paying Agent).De "ex-date" is 25 september 2017 en de "record date" 26 september 2017."Ex-date" is de datum vanaf wanneer de verhandeling van het Realdolmenaandeel ex-coupon" gebeurt, met andere woorden de datum vanaf wanneerde koper van het effect geen recht meer heeft op dit dividend. "Recorddate" is dan de datum waarop Euroclear de posities vastlegt van deaandeelhouders die recht geven op dividendbetaling (namelijk ex-date +2 werkdagen). "Payment date" is de datum waarop de betaling van hetdividend effectief gebeurt.***Distribution de dividendes aux actionnairesL'Assemblée Générale des actionnaires du 13 septembre2017 a décidé de distribuer un dividende comme suit: undividende brut de 0,69 EUR par action, soit 0,483 EUR net par actionaprès retenue du précompte mobilier.Le paiement aura lieu à partir du 27 septembre 2017 et Euroclearagira comme établissement de paiement (Agent payeur principal).Le "ex-date" est le 25 septembre 2017 et le "record date" le 26septembre 2017. Par "ex-date" on comprend la date à partir delaquelle l'action de Realdolmen est négociée "ex-coupon" enautres mots la date à partir de laquelle l'acheteur de l'action n'aplus droit à ce dividende. "Record date" est la date àlaquelle Euroclear arrête les positions des actionnaires quidonnent droit au paiement de dividende (à savoir ex-date + 2jours). "Payment date" est la date à laquelle de paiement esteffectué.***Dividend distribution to shareholdersOn 13 September 2017, the annual General Meeting of Shareholders decidedto distribute a dividend as follows: a gross dividend of 0.69 EUR pershare, i.e. net 0.483 EUR per share after withholding tax.Payment will take place as from September 27, 2017 and Euroclear willact as a payment institution (Principal Paying Agent).The ex-date is September 25, 2017 and the record date September 26,2017. "Ex-date" refers to the date as of which Realdolmen stock islisted "ex-coupon", i.e. date as of which the buyer is no longerentitled to this dividend. "Record date" is the date at which Eurocleardetermines the positions of shareholders entitling them to dividendpayment (i.e. ex-date + 2 days). "Payment date" is the day of effectivetransfer of the dividend.This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalfof Nasdaq Corporate Solutions clients.The issuer of this announcement warrants that they are solelyresponsible for the content, accuracy and originality of the informationcontained therein.Source: RealDolmen via Globenewswire(END) Dow Jones Newswires