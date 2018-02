Het bestuur heeft het volgende vermeld in hun financieel rapport van q3 bij de vooruitzichten van de strategische vooruitgang en prioriteiten:



• Expect to continue top-line outperformance in our markets in Q4, led by category growth in Adult Inco, which will confirm an annual run rate of €2.4 billion revenue

• Pressures in Brazil expected to continue which, together with FX and commodities headwinds, will put Q4 margins slightly below Q3

• Actions taken to increase group-wide capacity of margin-accretive products, as well as to further implement our integration plan in Brazil, are expected to start showing benefits during the second half of 2018

• Positive benefits to EPS



Zelf ben ik ingestapt op 29,04. Ondertussen is de prijs wel weer gezakt maar ik vindt de markt momenteel zeer pessimistisch over Ontex. De cijfers tonen dan weer een meer optimistisch verhaal.



Het is uitkijken naar FY financieel rapport van Ontex en deze komt eraan op 8 maart 2018.



''Be greedy when others are fearfull''