KUKA AG « Terug naar discussie overzicht

Rene Berteit

Technischer Analyst und Tradingcoach

Rene Berteit auf Guidants folgen

KUKA AG - Kürzel: KU2 - ISIN: DE0006204407

Börse: XETRA / Kursstand: 106,200 €

Bereits am vergangenen Donnerstag legte KUKA Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern im Bereich von Robotern und automatisierten Produktionsanlagen und entsprechend hoch war der Hype um die Aktie in den vergangenen Jahren. Pendelten die Kurse bis Anfang 2013 noch in einer Spanne zwischen knapp 30 und 9 EUR seitwärts, setzten sich die Bullen vor nicht ganz vier Jahren durch. Der Widerstandsbereich wurde nach oben durchbrochen und in der Spitze stiegen die Kurse bis auf über 250 EUR an.



Die Bullen haben übertrieben!

Vor allen Dingen in der letzten Phase dieses Bullenmarktes ab September 2017 haben es die Käufer jedoch massiv übertrieben. So schnell wie sich die Kurse hier noch einmal verdoppelten, brachen sie im Anschluss auch wieder ein. Kein Wunder, denn auch mit den in der letzten Woche vorgelegten Zahlen wird deutlich, dass KUKA unternehmerisch nicht in den Himmel wächst. Zwar konnte man auf breiter Front gegenüber dem Vorjahr zulegen, mit Wachstumsraten zwischen 5 und 18?% ist man jedoch weit vom Börsenhype von 2.500?% seit Anfang 2009 entfernt.



Guidants News: Kuka laut vorläufigen Zahlen im 4. Quartal mit Umsatz von €3,5 Mrd (VJ: +18?%), Verlust vor Zinsen und Steuern von €8 Mio, Auftragseingang und Auftragsbestand steigen jeweils um über 5?%, bereinigtes operatives Ergebnis bei €148 Mio (VJ: +7,5?%). Der komplette Zwischenbericht soll zusammen mit dem neuen Ausblick am 22. März 2018 publiziert werden.



Die Zahlen selbst sorgten im Kursverlauf kaum für neue Impulse. Lediglich die Ankündigung dieser am 7. Februar lockte Käufer an. Hier sprangen die Kurse an einem Tag spürbar nach oben. Mit diesem Impuls ist es jedoch nicht gelungen, den seit Ende Oktober 2017 laufenden Abwärtstrend zu beenden. Dafür müssten die Kurse nachhaltig über 120 EUR ansteigen. Dies könnte eine Erholungsbewegung auf 140-150 EUR nach sich ziehen. Solange die Aktie jedoch zu Kursen unterhalb von 120 EUR gehandelt wird, sind neue Tiefs bei 92 EUR nicht auszuschließen.