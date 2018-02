Option « Terug naar discussie overzicht

Ten derde zijn we in een programma met meerdere fasen gestapt om de meeste historische schulden van het bedrijf om te zetten in aandelenkapitaal, om zo de balans te verlichten (voor € 23 miljoen aan obligatie- en schuldconversies zal zijn afgerond tegen eind juni 2017).



Ten vierde hebben we een 'reorganisatie' van de middelen van de Vennootschap doorgevoerd, om zo de bedrijfskosten beter in overeenstemming te brengen met het genereren van marges waardoor de Vennootschap beter geplaatst zal zijn om een positieve EBITDA te kunnen genereren vanaf de tweede jaarhelft van 2017.



Ten vijfde hebben we het bedrijf strategisch opnieuw geconcentreerd rond alleen nog haar kerncompetenties op vlak van IOT-communicatieplatformen, en daarnaast enkele belangrijke programma’s van contractengineering voor de sectoren ‘automotive’ en ‘slimme verlichting’.



Ten zesde zullen we de exploitatiekosten laten blijven dalen door alle activiteiten te elimineren of uit te stellen die niet leiden tot een snelle groei van de omzet, en tegelijkertijd zorgen we voor meer nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid binnen de organisatie via een meer betrokken senior managementteam dat over meer bevoegdheden kan beschikken, en we maken werk van een cultuur waarbij moeilijke knopen worden doorgehakt en onze beloften worden waargemaakt.



Het laatste en zevende punt houdt in dat we, van zodra we de herstelde levensvatbaarheid kunnen aantonen door operationele winstgevendheid, van plan zijn om een kredietlijn te verzekeren voor het financieren van extra behoeften aan ‘werkkapitaal’ en dat we werk maken van de resterende uitstaande verplichtingen, zodat het bedrijf beter georganiseerd dan ooit tevoren 2018 kan ingaan met een goed gezondheidsbilan en financiële stabiliteit. Pas vanaf dan zullen we verdere investeringen in nevenmarkten of in opkomende IOT-opportuniteiten beginnen te overwegen. Vandaar dat voor 2017 onze volledige focus zal liggen op het herstellen van 'geloofwaardigheid' als basis voor het creëren van aandeelhouderswaarde. De Raad van Bestuur blijft voorzichtig optimistisch dat we dit plan positief en succesvol kunnen afronden, in het voordeel van alle stakeholders.