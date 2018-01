Takeaway.com « Terug naar discussie overzicht

Koninklijke Horeca Nederland adviseert restaurants Thuisbezorgd te omzeilen



Gepubliceerd: 25 april 2017 10:05 Laatste update: 25 april 2017 10:06



Koninklijke Horeca Nederland (KHN) adviseert restauranteigenaren bestellingsites zoals Thuisbezorgd te omzeilen. De eisen die de site stelt aan ondernemers zit de brancheorganisatie dwars.



Ondernemers kunnen bijvoorbeeld bij een bestelling aangeven dat de klant ook via de eigen website kan bestellen, zegt Robér Willemsen, voorzitter bij KHN, in een gesprek met radiozender BNR.



Waar KHN moeite mee zegt te hebben is dat de bestelsite de minimumprijs bepaalt waartegen de ondernemer moet verkopen. Een restauranteigenaar mag namelijk niet onder de prijs op Thuisbezorgd gaan zitten.



"Dat is een afspraak die in andere landen om ons heen verboden is", aldus Willemsen, voorzitter van KHN. "Je mag best afspraken met elkaar maken en het is ook prima dat zo’n Thuisbezorgd bestaat. Maar als je dan 12 procent commissie vraagt over zo’n bestelling en je vraagt ook nog eens dat ondernemer niet minder mag vragen, dan vinden wij dat die marktmacht te groot wordt."



Jitse Groen, directeur bij Thuisbezorgd.nl, zegt tegen BNR dat hij nog nooit zulke grote gezin heeft gehoord. Volgens de oprichter van de bestelsite probeert KHN te scoren en is Thuisbezorgd.nl de beste manier om te adverteren voor kleine ondernemers.

Door: NU.nl