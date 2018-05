Air France - KLM « Terug naar discussie overzicht

KLM moet personeel meer betalen



Door Yteke de Jong

1 uur geleden in FINANCIEEL



Luchtvaartmaatschappij KLM houdt vast aan de winstdelingsregeling voor personeel, hoewel de structurele loonkosten omhoog gaan door nieuwe cao’s.



Onlangs werd bekend dat de piloten er 4% bijkrijgen en minder uren zullen werken. Dit is in de turbulentie rondom Air France KLM van de afgelopen week naar de achtergrond verdwenen. De luchtvaartcombinatie kwam met een winstwaarschuwing en verloor Jean-Marc Janaillac als topman.Morgen komen de aandeelhouders in Parijs bij elkaar.



De loonkostenstijging, hogere olieprijs en het minder aantal uren bij piloten lijken de bezuinigingen van het eerdere pilotenakkoord bij KLM uit 2015 teniet te doen. „Ik bestrijd dat we terug bij af zijn zoals in 2015”, zegt Elbers daarover in gesprek met deze krant.



Verhoging 4% niet raar



„Toen stond het bedrijf er heel anders voor. Nu zijn de schulden lager, de investeringen hoger, we hebben een betere klantwaardering en een recordwinst aan de KLM-kant”, aldus de president-directeur. „De piloten zitten ook al jaren op de nullijn. Een verhoging van 4% is dan niet raar, en in lijn met nieuwe cao-afspraken bij cabine. We krijgen flexibiliteit terug voor het minder aantal uren.”



Het afgelopen jaar ging er €170 miljoen naar de winstdeling, bijna 20% van de operationele winst. In hoeverre is dit houdbaar, naast ook nog eens een structurele loonsverhoging? „Het is een enorme mep geld, maar we hebben een aantal jaren geleden afgesproken dat we weer fit en gezond wilden blijven en dat het personeel daarin mee mag delen als erkenning voor hun bijdrage”, zegt Elbers. „Dat houdt de mensen ook gemotiveerd. Dus ik houd aan deze regeling vast, die overigens variabel is”, aldus de president-directeur.

Weinigen kostenbesparingen meer



Volgens Elbers is de tijd van de grote stappen in kostenverlaging momenteel voorbij. „We moeten het zoeken in optimalisatie van bedrijfsprocessen en efficienter werken.” Minister Hoekstra (Financiën) wees vorige week op de noodzaak van kostenverlaging, zowel bij Air France als bij KLM. Het probleem is dat de kostenstijging niet verrekend kanb worden in de ticketprijzen, vanwege de moordende concurrentie.



De vraag is wat een nieuwe topman voor de Air France KLM kan doen voor kostenstructuur bij Air France. KLM wil de huidige crisis aanwenden om haar invloed op het allerhoogste niveau terug te brengen. Dat zou betekenen dat Elbers vice-voorzitter moet worden van de holding.



Morgen moet bekend worden wie de luchtvaartcombinatie in ieder geval tijdelijk gaat leiden. De Nederlandse vakbonden zien niets in Air France-baas Terner. Deze heeft 15 stakingsdagen aan de broek nadat hij geen akkoord wist te sluiten met het personeel. Het leiderschap van de combinatie zou een misplaatste beloning zijn, zo vinden de Nederlandse vakbonden.

Snel groei gezocht



KLM is nog altijd een zelfstandig bedrijf en kan theoretisch verkocht worden aan een andere aandeelhouder of investeerder. Volgens Elbers is dit nu niet aan de orde. Uit de cijfers blijkt dat Air France de Hollanders nodig heeft gehad. Sinds de start van het samengaan in 2004 bedraagt het verlies cumulatief €2,3 miljard. Hierin zit een winst van €2,4 miljard van KLM.



De KLM-topman wil een snellere verruiming van de groeimogelijkheden op Schiphol. Dit lijkt op dit moment ondergesneeuwd in het nationale debat over hoe het verder moet met de luchtvaart, waarover morgen in de Tweede Kamer wordt gesproken. „Er moet een nieuwe dynamiek ontstaan als het gaat om de toekomst van Schiphol. We kunnen hier wel uitgekletst zijn, maar er is groeiruimte nodig. Het gaat om voor de BV Nederland gevoelige infrastructuur. ”

Geen oog



Frappant in dat verband is dat het kabinet vorige week geen oog leek te hebben voor deze infrastructuur in de reacties op de leiderschapscrisis bij de luchtvaartcombinatie. De regering wilde ruim een jaar geleden PostNL niet over laten nemen door het Belgische Bpost en schafte onlangs de dividendbelasting af voor andere grote bedrijven als Shell en Unilever.



De laatsten hebben veel minder werknemers in Nederland dan KLM, dat de vierde particuliere werkgever is van Nederland.



Elbers ziet twee verschillende discussies ten aanzien van de ontwikkeling op Schiphol. De korte termijn tot 2020 en de jaren erna, als de luchthaven conform afspraken weer verder kan groeien.



KLM investeerde € 5 miljard in een schonere en stillere vloot, maar ziet daar momenteel niets van terug. Pas in 2021 wordt deze milieuwinst ingezet. Het investeringsprogramma van de Dreamliner-vloot loopt nog tot 2021.



De kleinere 737-vloot gaat nog wel even mee, aldus de KLM-topman, die zich niet wil laten opjagen door de volle orderboeken van de vliegtuigfabrikanten. „Haastige spoed is zelden goed.”