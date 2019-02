Bitcoin en andere cryptocurrencies « Terug naar discussie overzicht

Toch maar eens een apart draadje opgestart voor Factom, m.i. 1 van de crypto initiatieven met het meeste potentieel.Wat doet Factom?Simpel gezegd: het faciliteren van opslaan van data op de Blockchain.----------------------------------------Factom is a system for securing millions of realtime records in the blockchain with a single hash.This gives you the tools to build applications with all of the security of the blockchain without the speed, cost, or size limitations.Our goal is to involve the Bitcoin and Crypto community to engage with us, look at our work, and collaborate with developers across the industryand beyond.Factom is a next generation platform for creating enterprise tools and applications using Blockchain technology.Factom allows you to build applications on top of the Bitcoin blockchain. Factom uses a simple API that lets you build projects that were not possiblebefore while still harnessing the trust and security of the Blockchain.Factom is a solution to:Blockchain bloatOff chain transactionsUse cases and project ideas for hashing data into the blockchainIn a nutshell, what is Factom?Factom is a system to record entries in a way that makes the list unique (everyone gets the same copy) and allows anyone to add to the list, but doesnot allow anyone to change entries once they are in the list.Does Factom use a cryptocurrency?Yes. You can use Factoids (the Factom currency) to purchase Entry Credits with a simple transaction. The protocol does the conversion, so youeffectively purchase the Entry Credits from the protocol. You assign those Entry Credits to a public key.Who controls Factom?Factom is a distributed, decentralized protocol running on top of Bitcoin. That means nobody controls it, but that it is software that people all overthe world run to make the protocol work.-----------------------------------------------Gestart in 2014, maximaal 12M Factoids. Market Cap momenteel $40,427,092, 19e in de Market Cap lijst. Prijs op Poloniex momenteel 0.0039 BTC, de hoogst bereikte prijs was 0.0084 BTC in maart 2016, maar de hoogste prijs in $ werd een paar dagen geleden bereikt (5$).Het verbaast mij dat deze slapende reus nog zo laag op de Market Cap list staat, aangezien er wel degelijk al (commerciele en non-profit) organisaties zijn de Factom gebruiken om hun data op te slaan.