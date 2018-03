Miko « Terug naar discussie overzicht

Turnhout, 22 maart 2018 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, toonde in 2017 een omzet van 204,8 miljoen euro, 7,0 % meer dan in 2016. De nettowinst bedroeg 11,3 miljoen euro, een stijging met 27,3 %. De EBIT en EBITDA gingen respectievelijk vooruit met 1,7 en 6,4 %.

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN

De omzet in 2017 steeg met 7,0 % ten opzichte van vorig jaar, van 191,5 miljoen euro tot 204,8 miljoen euro. Ruim driekwart van de groepsomzet werd gerealiseerd in het buitenland.

De EBIT (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten en belastingen) bedroeg 16,3 miljoen euro (+ 1,7 % tegenover 2016).

De EBITDA (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) bedroeg 29 miljoen euro (+ 6,4 % in vergelijking met 2016).

De nettowinst bedroeg 11,3 miljoen euro, een stijging met 27,3 % ten opzichte van 2016. Een deel hiervan wordt verklaard door een éénmalige impact van de belastinghervorming. De Raad van Bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om een dividend uit te keren van 1,7 euro bruto per aandeel, of 10,4 % meer dan vorig jaar.

SEGMENTINFORMATIE

Het koffiesegment zette in 2017 een omzet neer van 108,2 miljoen euro. Dit is een dubbelcijferige groei van 12 % ten opzichte van vorig jaar. De koffieserviceafdeling vertegenwoordigt 52,8 % in de groepsomzet. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de koffieserviceafdeling ging met 71,1 % vooruit. De bedrijfscashflow (EBITDA) steeg met 40,5 %. De investeringen in het koffiesegment bedroegen 5,7 miljoen euro in 2017.

Deze sprong voorwaarts is de resultante van degelijke prestaties in alle 12 thuislanden markten waar Miko eigen koffieservice dochterondernemingen heeft. De strategische focus richting Scandinavië waartoe een paar jaar geleden werd besloten, werpt zijn vruchten af. Miko is er nu goedvertegenwoordigd in Zweden, Denemarken en Noorwegen. Gezamenlijk wordt er nu al 20 % van de omzet van de koffieserviceafdeling gehaald. Mooi meegenomen was een grote deal die in 2017 werd afgesloten in Denemarken. Ook bezorgen de lokale munteenheden de Kronen een betere spreiding van het wisselkoersrisico.

Het kunststofsegment haalde een omzet van 96,6 miljoen euro, een stijging met 1,8 % tegenover vorig jaar. Dit segment is daarmee goed voor 47,2 % van de totale omzet. De bedrijfswinst (EBIT) en bedrijfscashflow (EBITDA) van de kunststofverpakkingsafdeling namen met respectievelijk 37,8 % en 18,7 % af. De investeringen in het kunststofsegment bedroegen 10,6 miljoen euro.

Abstractie makend van een éénmalig megacontract bij dochteronderneming Innoware in Indonesië in 2016, zou binnen deze afdeling de EBIT en EBITDA zijn toegenomen met respectievelijk 26 % en 18,5 %. In België en Polen werd een stevige groei neergelegd in het segment van de schaaltjes voor kant-en-klaar maaltijden. Tevens kwam er een nieuw roomijs concept op de markt, waarbij Miko Pac, als co-ontwikkelaar en producent van de verpakking ervan, hoge ogen gooide.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN

Een derde mijlpaal die in 2017 werd overschreden betreft de duurzame Puro koffie. Puro koffie maakt de People -pijler waar doordat het een fairtrade koffie is. De Planet -pijler staat voor de 2 % van de omzet die wordt aangewend voor de aankoop en eeuwige bescherming van regenwoud. In 2017 werd de symbolische kaap van 100 miljoen m2 beschermd regenwoud ruimschoots overschreden. Met Puro koffie conserveert Miko er nu 120 miljoen m2 tropische wouden.

Binnen de kunststofverwerkingsafdeling werd eind 2016 de eerste spade in de grond gestoken in Jakarta Indonesië. Nu staat er een volledig functionele green field fabriek bij dochteronderneming Innoware. Dit creëert niet alleen extra ruimte voor groei, het schept ook heel wat mogelijkheden om de efficiëntie te verhogen. Ook in Polen liggen er nieuwe bouw- en uitbreidingsplannen klaar om extra capaciteit vrij te maken.

Miko en de familie Michielsen mochten dit jaar ook de nominatie tot de Family Business Award of Excellence (*) ontvangen. Deze bekroning richt zich op familiebedrijven die uitmunten op vlak van deugdelijk bestuur binnen zowel de familie als in het bedrijf, en dit in de visie, het behoud van de familiewaarden, en in het maatschappelijk engagement.

VOORUITZICHTEN

Frans Van Tilborg, CEO van de Miko-groep commentarieert : 2017 werd een recordjaar. Heel wat mijlpalen werden overschreden. Wij waren in staat onze zeilen te draaien om optimaal mee te varen met de gunstige wind die waait binnen de economie. Voor 2018 zullen we alert zijn voor alle mogelijke uitdagingen. Met een investeringsbudget van 15,8 miljoen euro bevestigen wij alvast ons vertrouwen in de toekomst.