Melexis « Terug naar discussie overzicht

Ik weet niet wat de bedoeling van de forummoderator is met het openen van dit draadje. Maar ik vind het wel leuk dat dit aandeel wat meer aandacht zou kunnen krijgen. Het aandeel Melexis heb ik lange tijd in bezit gehad, maar door winstnemingen en hoogtevrees steeds verder afgebouwd in de hoop eigenlijk om het bij een terugval bij te kunnen kopen, echter die terugval die kwam maar steeds niet.

Verbazingwekkend hoe goed dit bedrijf presteert. Volgens eigen zeggen zitten er per auto die wereldwijd verkocht wordt gemiddeld 8 chips van Melexis in.

Buiten dat zij erg op de autoindustrie inspelen, met name ook op het gebied van het autonome rijden leveren zij ook chips op andere gebieden. Het Internet of Things gaat ook aan Melexis niet voorbij.

Keer op keer weer presteert dit bedrijf boven verwachting, ik vraag me steeds af waar dit eindigt. Het zou natuurlijk wel eens kunnen eindigen in een overname. Als je kijkt wat ander aandelen en bedrijven in dit marktsegment aan het doen zijn, zou ik er niet raar van opkijken als dit bedrijf ook opgeslokt gaat worden door een van de groten. Kijk wat er gebeurt met Mobileye, NXP, Sierra Wireless. Uitermate interessante bewegingen. Ik ben voorzichtig weer aan het uitbreiden ondanks de hoge koers.