Vastned « Terug naar discussie overzicht

Vastned vertrekt uit onrustig Turkije



Geopolitieke onrust, economische tegenwind en ongebreidelde bouwdrift doen vastgoedfonds Vastned vertrekken uit Turkije. De negen winkelpanden in Istanboel die het bedrijf in bezit heeft zijn verkocht aan een groep Turkse private investeerders. Op de verkoop van de Turkse tak is een nettowinst van €5,9 mln gemaakt.



‘Het was geen makkelijke transactie' zegt Ceo Taco de Groot die gisteravond terug is gevlogen uit Turkije. ‘Er was verrekte weinig animo om te kopen. Door de algehele onzekerheid in Turkije zie je nauwelijks buitenlandse investeerders meer.’



Het is al langere tijd zeer onrustig in het land. Vorige zomer deden militairen een mislukte staatsgreep. Sindsdien heeft president Recep Tayyip Erdogan heeft grootschalige zuiveringen doorgevoerd bij het leger, de politie, de rechterlijke macht, het ambtenarenapparaat, de Turkse media, het onderwijs en Turkse bedrijven. ‘Het land is de laatste vijf jaar stap voor stap minder liberaal geworden’ zegt de Taco de Groot



Ook wordt Turkije al bijna twee jaar geteisterd door bloedige aanslagen. Op 1 januari vielen er nog 39 doden bij een aanslag op de nachtclub in Istanbul. Maart 2016 blies een terrorist zichzelf op in de drukste winkelstraat van Istanbul. Toeristen blijven weg en de consumenten bestedingen lopen terug.



Daar komt bij dat Turkije weinig bouwrestricties kent. In hoge tempo verrijzen nieuwe winkels. ‘Hierdoor zie je dode winkelcentra ontstaan die je ook in Amerika hebt,’ zegt de topman. De leegstand is er hoog, en bezoekers komen er nauwelijks.



Ook de huurders van Vastned hebben last van het overaanbod, de tanende economie en politiek onrust. Steeds meer retailers gaven aan de huidige huren niet op te kunnen brengen. Huurverlagingen werden onvermijdelijk.



Vastned, dat juist een stabiel fonds wil zijn gericht op het winkelpanden in de beste winkelstraten van Europa, keek daarom langere tijd uit naar een koper. Uiteindelijk kwam het bedrijf uit bij private investeerders die hun geld hebben verdiend in de tapijtenhandel en het toerisme.



‘Het is voor hen moeilijk om in het buitenland te investeren’ licht De Groot toe. ‘De huurinkomsten geven hen een redelijk stabiele kasstroom. Ook al zullen de huren wat minder worden, voordat grote retailers uit de hoofdstraten vertrekken, moet er echt wat gebeuren.’ Vastned verhuurt onder meer een flagship store aan kledingketen Zara maar ook een kleiner pand aan Starbucks.



Het Turkse vastgoed stond voor zo’n €100 mln in de boeken. Afgelopen jaar werd er nog €33 mln op afgeboekt. Ongeveer de helft van de opbrengsten, a € 50 mln, wordt gebruikt om eigen aandelen in te kopen. ‘Het is lastig om de opbrengsten direct weer te investeren’ zegt De Groot.



Vastned richt zich voortaan hoofdzakelijk op winkelpanden in Amsterdam, Antwerpen, Parijs en Madrid en Barcelona. Dit zijn de steden waar grote internationale retailers zich bij voorkeur vestigen, maar ook waar andere internationale beleggers naar kijken. Hierdoor is de concurrentie groot en de prijzen hoog.



‘Als ik kijk waar het aandeel staat is het daarom beter om van een deel van de opbrengsten eigen aandelen te kopen’ aldus De Groot. Het aandeel handelt tegen een korting van zo’n 20% a 23% van de intrinsieke waarde van het vastgoed. Het directe resultaat voor 2017 blijft gehandhaafd op een bandbreedte tussen de € 2,10 en €2,20 per aandeel.



Het vastgoedfonds houdt de goede winkelpanden in steden als Utrecht, Maastricht. Nice en Lyon, maar zal hier alleen nog bij grote uitzondering nieuwe aankopen doen. Het bedrijf wil nog voor zo’n €100 mln aan minder goed Nederlands vastgoed verkopen. De Groot: ‘Het zal heel hard werken worden omdat te bereiken. Want er staat veel secundair vastgoed te koop in Nederland.’