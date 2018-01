--BioLineRx buys Agalimmune to expand cancer pipeline--



BioLineRx has bought Agalimmune to expand its immuno-oncology pipeline. The takeover adds the synthetic alpha-gal immunotherapy AGI-134 to BioLineRx’s pipeline as the drug nears the start of a first-in-human trial in solid tumors.



Tel Aviv, Israel-based BioLineRx is paying $6 million (€5.6 million) upfront—split evenly between cash and stock—to buy Agalimmune.



Versterken van de pijplijn kan volgens mij geen kwaad!



--BioLineRx Reports Year End 2016 Financial Results--



Cijfers 2016 kan ik niet veel over kwijt, wel een aantal "Expected upcoming significant milestones for 2017 and 2018":





-Initiation of Phase 2/3 registrational study for BL-8040 in stem-cell mobilization for autologous transplantation expected in H2 2017;



-Completion of Phase 2 study for BL-8040 in stem-cell mobilization for allogeneic transplantation, expected by year end;



-Partial results from the immuno-oncology Phase 2a study for pancreatic cancer for BL-8040 in combination with Merck's KEYTRUDA® expected in H2 2017; top line results expected in H2 2018;



-Initiation of Phase 1b immuno-oncology studies for BL-8040 in combination with Genentech's Atezolizumab in multiple solid tumor indications and AML expected in H2 2017; partial results expected in H2 2018; and



-Initiation of Phase 1 immuno-oncology study for AGI-134 in multiple solid tumor indications expected in H1 2018.



Uitkomsten van BL-8040 zijn erg belangrijk einde 2017!



Waarom die koers alleen maar aan het dalen is..geen idee!



Groet Gen.co