Beleggingsfondsen « Terug naar discussie overzicht

Wij houden van bedrijven die zo groot zijn geworden, dat er bijna sprake is van een monopolie. Google presteert jaar in jaar uit bijzonder goed.



De zoekmachine domineert nog steeds en het bedrijf heeft met het platform Android 80% van de smartphonemarkt in handen.



Onderstaand ziet u de omzetgroei van Google in beeld gebracht. Het bedrijf blijft groeien:



Google wil blijven groeien, ook op andere gebieden. Daarom staan er geneog andere bedrijven op het boodschappenlijstje van Google. Winkelt u mee?



Google haalt per kwartaal miljarden dollars aan omzet binnen. Veel technologie wordt binnen Google zelf ontwikkeld, maar het bedrijf kijkt ook altijd naar overnames.



Google heeft een paar bedrijven op haar boodschappenlijstje neergezet. Graag leggen wij deze aandelen aan u voor en beoordelen de kans van op een daadwerkelijke overname.



1. Shopify

Nummer een op het lijstje van Google is het Canadese Shopify. Shopify helpt kleine en middelgrote bedrijven om online spullen te verkopen via hun e-commerce platform.



De software helpt bij het personaliseren en inrichten van de online-winkels. Om de klant beter te kunnen bedienen biedt het platform uitgebreide statistieken door diverse verkoopkanalen en social media.



Daarnaast geeft de software de mogelijkheid om creditcards te accepteren, een inzicht in de bestellingen en een overzicht van de transacties.



Het bedrijf zorgt er dus voor dat verkopers een eenvoudig overzicht hebben van hun klanten en hun zaken. De industrie waarin Shopify actief is maakt momenteel een sterke groei mee.



Het aantal bedrijven dat het belang van een dergelijk platform inziet, blijft toenemen. Inmiddels maken ongeveer 175.000 bedrijven gebruik van het platform in maar liefst 150 landen.



Voorbeelden van deze bedrijven zijn Tesla Motors, Budweiser en Apple. Grote namen dus!



Afgelopen kwartaal is de omzet van Shopify met 71 procent gestegen Het aantal abonnees dat het platform gebruikt steeg met 73 procent. Met deze goede cijfers heeft Shopify de vooruitzichten verhoogd. Vooral het mobiele platform zal snel groeien wanneer Apple Pay meer en meer gebruikt zal worden door de consument. Google zou het bedrijf op de kooplijst hebben gezet om Google Wallet, Android Pay en Google Express te versterken als e-commerce platform.



2. aandelen Callidus Software

Als tweede op het lijstje staat Callidus Software. Callidus biedt een marketing en salesplatform om te assisteren bij het hele verkoopproces. Door het vastleggen van intelligentie over het koopgedrag en kopers te betrekken bij meerdere kanalen kunnen betere leads gegenereerd worden, die uiteindelijk leiden tot meer verkoop. Hierbij ligt de concentratie wereldwijd op telecommunicatie, verzekeringen, banken en technologie. Daarnaast helpt de software bij het geven van online-trainingen in verkoop en kijkt deze ook naar bedrijfs- en bonusstructuur.



De verkopen van het bedrijf groeien jaarlijks met 20 procent. De verkoopcijfers hebben een bedrag van 46,8 miljoen dollar bereikt. De omzet steeg met 34 procent naar een totale waarde van 32,6 miljoen dollar. Het nadeel is dat het bedrijf niet bepaald winstgevend is.



Wanneer Google Callidus van haar boodschappenlijstje wil strepen kost dit 745 miljoen dollar. Dit zou opnieuw een koopje zijn voor Google. Callidus kan een toegevoegde waarde zijn voor Google Apps Business.





3. Xactly

Tot slot kijkt Google naar het bedrijf Xactly. Xactly staat voor 140 miljoen dollar op de lijst. Het bedrijf voorziet in software om statistieken rondom werknemers, zoals ziekteverzuim, te analyseren en vervolgens met oplossingen te komen. Het helpt mee om werknemers beter te motiveren.



Google is aan het uitbreiden betreffende e-commerce, online software en het versterken van het Cloud-systeem. Natuurlijk heeft Google voldoende mogelijkheden om zelf een systeem in de markt te zetten dat werkt, maar een bestaand platform biedt veel mogelijkheden. Het netwerk van bedrijven als Xactly is enorm, waardoor Google eenvoudig marktaandeel kan pakken.