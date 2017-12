ma50 15 fdax heeft steun gegeven, de these dat de 1mon div langere support ging geven dan een paar minuten is 'uitgekomen', maar ondertussen is de 15 ma50 prijsgegeven, weliswaar met slight hogere koers, conclusie voor opwaarts vervolg: in dubio. Longs in gewin - ingenomen op basis van vorige these - houden for now, stop be. Zonder posities: neutraal, wachten op verdere aanknoping, lowzone van vandaag cruciaal , meerdere keren aangetikt. Eronder en langer neerwaarts - minstens in tijd -logisch.