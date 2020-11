Aandeel Leasinvest BRU:LEAS, BE0003770840

PERSBERICHT: Leasinvest Real Estate bereikt een akkoord met Immo Lux-Airport SA tot aankoop van de gebouwen B en E in het EBBC Business Park te LuxemburgFONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURSLeasinvest104,00 0,50 0,48 % Euronext BrusselLeasinvest Real Estate heeft (via haar 100% dochtervennootschapLeasinvest Immo Lux) een akkoord bereikt met de Raad van Bestuur van deSA Immo Lux-Airport, emittent van de vastgoedcertificaten "Lux Airport",met betrekking tot de overdracht van de gebouwen B en E onderliggend aande vastgoedcertificaten "Lux Airport" gelegen in het EBBC Bedrijvenpark,route de Trèves 6, 2633 Senningerberg, in het GroothertogdomLuxemburg. De aankoopprijs van deze 2 gebouwen bedraagt EUR 47,3miljoen. Deze prijs ligt in de lijn van de vastgoedwaardering van deonafhankelijke expert van Leasinvest Real Estate.Met Immo Lux-Airport SA, de verkoper, werd overeengekomen om dezeaankoop te finaliseren voor einde juni 2019.Indirect werden deze 2 gebouwen reeds deels aangehouden alsvastgoedbelegging door Leasinvest via een belang van 69,8% in de LuxAirport vastgoedcertificaten.Samen met de 3 gebouwen waarvan Leasinvest Real Estate al eigenaar is --gebouw A en C sinds 19 december 2018 en gebouw D sinds 22 maart 2006 -zal de vennootschap door deze acquisitie eigenaar zijn van 5 van de 6gebouwen op de site.Informatie m.b.t. het certificaat is beschikbaar op de websiteEuropean Bank & Business Center (EBBC) bestaat in totaal uit 6kantoorgebouwen met een globale oppervlakte van ongeveer 26.000 m(2), engeniet van een strategische ligging in het Luxemburgse Airport district,op wandelafstand van de luchthaven van Luxemburg. Gezien het belang vandit district behoort het eveneens tot de uitbreidingszone voor detramlijn, waardoor het park ook eenvoudig te bereiken zal zijn met hetopenbaar vervoer vanuit het stadscentrum en het zakendistrict"Kirchberg".MICHEL VAN GEYTE CEO:"Na deze overdracht zal Leasinvest eigenaar zijn van5 van de 6 gebouwen in het business park. Leasinvestzal naast het dynamisch beheer van dit business parkeveneens overgaan tot het uitbouwen van een sterke businesscommunity met dienstverlening aan de gebruikers (co-working,IT-diensten, catering, crèche, fitness, etc.) naaranalogie met de business center & co-working-conceptendie succesvol werden geïmplementeerd in andere gebouwenvan de portefeuille."Voor meer informatie, contacteerLeasinvest Real EstateMICHEL VAN GEYTECEOT: +32 3 238 98 77E: michel.van.geyte@leasinvest.be -----------------------------------------------------------------------Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VAOpenbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV)Leasinvest Real Estate Comm.VA investeert in hoogkwalitatieveen goedgelegen winkels en kantoren in het GroothertogdomLuxemburg, België en Oostenrijk.Op 31/03/2019 bedroeg de totale reële waarde vande direct aangehouden vastgoedportefeuille van LeasinvestEUR 1,03 miljard verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg(54%), België (36%) en Oostenrijk (10%).Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerdersin Luxemburg.De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatievan EUR 613 miljoen (waarde 14/06/2019).Bijlage-- 2019 06 17 LRE_EBBC Lux Airport_NL_FINAL(END) Dow Jones Newswires