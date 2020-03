Jensen-Group « Terug naar discussie overzicht

17:53 Minder omzet en winst bij Jensen-Group

De fabrikant van industriële wassystemen had voor 2019 een lagere omzet en winst voorspeld en dat komt ook uit. De omzetdaling blijft wel beperkt tot 3,4 procent.

De bedrijfswinst valt echter 14,6 procent lager uit op 23 miljoen euro. De daling is te wijten aan de iets lagere omzet en 'een fluctuerende maar lagere capaciteitsbenutting in sommige fabrieken'. Daarnaast zijn er ook herstructureringskosten.

De nettowinst zakt met 17,8 procent tot 15,7 miljoen euro. Jensen-Group houdt het dividend stabiel op 1 euro bruto per aandeel.

Het bedrijf is voorzichtig in zijn vooruitzichten. Het zegt dat het vandaag niet in staat is om de impact van het coronavirus in te schatten. Jensen-Group is in principe wel 'vatbaar' voor het virus aangezien de toeristische sector - onder meer hotels en cruiseschepen - een belangrijke klant is. (Tijd.be)



Slot vandaag 24.2€