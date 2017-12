KPN « Terug naar discussie overzicht

er zijn 2 converteerbare obligaties door American Movil uitgegeven:



op 21 mei 2015 haalde AM e3 miljard op met een converteerbare oligatie, bedoeling was e2,5 miljard, maar er was zoveel belangstelling dat het uiteindelijk e3 miljard is opgehaald.

Rente die AM betaald is 0%-0,5%. Looptijd is 5 jaar. Na 2,5 jaar (dec 2017)kan AM de lening plus rente terugbetalen. De conversiekoers is bepaald op E4,9007.

Bij conversie gaat het om 612.157.447aandelen die AM (Slim) moet leveren waneer de koers E4,90 is op 21 mei 2020.



Op 10 september 2015 haalde AM E750.000.000 op met een converteerbare obligatie.

Looptijd 3 jaar. coupon rente 5,25%/5,75% plus 85% van dividend. Conversiekoers E3,505. Bij conversie gaat het om 214.000.000 aandelen KPN die AM moet leveren wanneer koers op 10september 2018 E3,50 staat.



In tegenstelling tot wat hierboven staat moet AM bij halen conversiekoers of hoger leveren. Staat aandeel lager dan conversiekoers moet AM lening aflossen.



Sinds uitgave is het aandelen belang van Slim gedaald:

op 16 april 2014 was het aandelenbelang 24.83% = 1.060.103.946

Sinds kwartaalcijfers AM van gisteren 21.1% = 900.853.535



Opmerkelijk is dat het verschil in couponrente tussen beide obligatie enorm is, terwijl de marktomstandigheden nagenoeg het zelfde waren (er zit maar 3 maanden tussen). Ook is de eerste obligatie overschreven terwijl rente nul is. Dit duidt naar mijn idee opde belangstelling van potentiele kopers van KPN. Interessant wordt de periode tot dec 2017. Na deze periode kan Slim bij een koers onder de E4,90 aflossen en ontvangen kopers van obligatie een minimale vergoeding 0,5 % rente op hun geinvesteerde kapitaal. Tegelijkertijd na hoogste koers van E3,70 in 2016 is de bruto shortpositie tot ca 3% uitgebreid ca128.083.441 aandelen.

De koers van KPN is al die tijd bepaald door shorters die bij AM hun aandelen hebben geleend. Met de aandeleninkoop van E200.000.000 ca 70.000.000 aandelen maakt KPN het de shorters lastig om de koers te drukken. Volgende week verwacht ik bij de kwartaalcijfers een verdere voortzetting van de inkoop. Als de shorters dan eieren voor hun geld kiezen en moeten gaan kopen zie ik een hele snelle stijging boven de E4,- Willen de kopers van de eerste obligatie dan nog hun strategisch doel bereiken zie ik een bod van E4,90 voor december 2017 op KPN als mogelijkheid.