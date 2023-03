PERSBERICHT: De sprong voorwaarts van 2022Gereglementeerde informatie -- 13 maart 2023 -- 08:00In 2022 verwierf Campine uit de faillissementsprocedure van haar Franse concurrent Recylex een aantal activa. In combinatie met een sterk operationeel jaar resulteerde dit in recordwinst, waarbij de EBITDA uitkwam op EUR 26,6 mio. op een omzet die groeide tot EUR 317,4 mio.De overgenomen activa bestaan uit 2 fabrieken voor het breken van loodzuurbatterijen en een fabriek voor PP-plasticrecyclage in Frankrijk. "Campine is nu Europa's op één na grootste opwerkingsbedrijf voor loodzuurbatterijen", stelt CEO De Vos. "Er is momenteel een consolidatie aan de gang in Europa met enkele tijdelijke en definitieve sluitingen van fabrieken van concurrerende loodsmelters, waardoor er momenteel een relatief tekort aan loodmetaal in Europa ontstaat. Onze expansie in Frankrijk kwam dus perfect op het juiste moment", besluit hij.De diversificatie naar kunststofrecycling was een logische volgende stap. "In ons businessplan hadden we voorzien om met een eigen investering de polypropyleenrecyclingmarkt te betreden. Met deze overname maken we nu een sprong voorwaarts, zowel op het gebied van kunststoffen als op het gebied van batterijrecycling", vult De Vos aan.De Franse batterijbrekers worden ondergebracht in een nieuwe business unit genaamd 'recycled Batteries' en worden geïntegreerd in onze Circular Metals divisie (de vroegere Metals Recycling divisie) aangezien het een upstream uitbreiding betreft. Het kunststofrecyclagebedrijf C2P wordt Campine's 'recycled Polymers' business unit en wordt ondergebracht in de Specialty Chemicals divisie, gezien de overlapping van klanten en technologie met onze Flame Retardant Masterbatches BU (de vroegere Plastics BU) in Beerse.De vraag in de Specialty Chemicals divisie bleef extreem hoog tot de zomer van 2022, normaliseerde in de herfst en zwakte verder af op het einde van het jaar. De stijging van de antimoonmetaalprijzen die medio 2020 begon, bereikte tijdens de zomer een hoogtepunt van ongeveer $ 14.000/ton en weerspiegelde de verzwakte vraag door af te koelen naar $ 11.000 aan het einde van het jaar. Het tweede semester was dan ook vrij moeilijk, aangezien we te maken hadden met afwaarderingen op de voorraden omwille van de lagere marktprijzen, waardoor de marges onder druk kwamen te staan.In de Circular Metals divisie bleef de vraag het hele jaar 2022 sterk. "Met de Franse uitbreiding recyclen we nu een volume van 180 duizend ton gebruikte batterijen, wat overeenkomt met 10 miljoen autobatterijen per jaar." zegt David Wijmans, division director van Campine's Circular Metals divisie "Bovendien hebben we onze toevoer uitgebreid, aangezien we nu gebruikte batterijen in een veel bredere regio inzamelen". Lood LME-prijzen daalden in het eerste semester na het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar herstelden zich tegen het einde van het jaar. Campine zette ook zijn investeringen in efficiëntie en vernieuwing in Beerse verder door in nieuwe state-of-the-art machines te investeren.Campine kan de hogere kosten zoals energieprijzen, inflatie en andere verhoogde uitgaven over het algemeen doorrekenen aan de markt, zij het soms met vertraging om lopende contracten te respecteren. Om het hoofd te bieden aan de uitzonderlijk hoge inflatie en energieprijzen, werkte en werkt Campine samen met haar leveranciers en klanten om tot een evenwichtig 'nieuw normaal' te komen. In vergelijking met andere metallurgische bedrijven is de impact van de energiekost bij Campine beperkt.Bijlage-- 23-03-13 jaar 22