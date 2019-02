Befimmo « Terug naar discussie overzicht

PERSBERICHT: Befimmo NV: Strategische overname van Silversquare, Belgisch marktleider in coworking-- Vandaag, één jaar na de oprichting van de joint ventureSilversquare @Befimmo, kondigt Befimmo, vastgoedoperator en beheerder vankwalitatieve kantoorgebouwen, aan dat zij een meerderheidsbelang van 61%heeft genomen in Silversquare, de Belgische marktleider in coworking.-- De overname van Silversquare, een jonge en dynamische speler op decoworking-markt, sluit volledig aan bij de evolutie van devastgoedkantoormarkt naar een dienstverlenende sector.-- Coworking is niet zomaar een trend, het gaat om veranderende behoeftenvan gebruikers, gekenmerkt door omgevingen die met elkaar verbonden zijnen waar gemeenschappen gecreëerd worden. Het laat de bedrijven toeom zich volledig te concentreren op hun hoofdactiviteit terwijl er aanhen diensten verleend worden.-- De transactie toont de ambitie van Befimmo en Silversquare om belangrijkespelers te zijn op dit gebied en om het eerste netwerk van hybridekantoren in de BeLux te ontwikkelen.Gelieve op onderstaande link te klikken om het persbericht teraadplegen:Befimmo NV - Strategische overname van Silversquare:Picture Silversquare-BefimmoThis announcement is distributed by West Corporation on behalf of WestCorporation clients.The issuer of this announcement warrants that they are solelyresponsible for the content, accuracy and originality of the informationcontained therein.Source: Befimmo SA via Globenewswire(END) Dow Jones Newswires