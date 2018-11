Banimmo A « Terug naar discussie overzicht

Nah, de eerste dan Henk! :-)PERSBERICHT: Banimmo verkoopt haar participatie in Dolce La HulpeBrussel, 18 mei 2018 - Vandaag heeft Banimmo via haar filiaalConferinvest, haar participatie van 49% in de vennootschap Dolce LaHulpe verkocht. Deze is eigenaar van een hotel, conferentiecentrum enkantoorgebouwen in de rand van Brussel. De koper is een familiale groepdie zich in Dolce La Hulpe NV zal aansluiten bij het partnerschap vantwee andere Belgische families. Tegelijkertijd heeft Banimmo haarparticipatie in Conferinvest van 49 naar 100% gebracht. Dezevennootschap heeft het volledige kapitaal van Dolce Chantilly in handenen is eigenaar van een gelijkaardige infrastructuur nabij Parijs.Tenslotte heeft Banimmo ook een restbedrag van EUR 7,6 miljoenontvangen.Click op onderstaande link voor het volledige artikel in pdf-formaat:Banimmo verkoopt Dolce La Hulpe:This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalfof Nasdaq Corporate Solutions clients.The issuer of this announcement warrants that they are solelyresponsible for the content, accuracy and originality of the informationcontained therein.Source: Banimmo via Globenewswire(END) Dow Jones Newswires