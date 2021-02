Aandeel ABO-Group BRU:ABO, BE0974278104

PERSBERICHT: Studiebureau ESHER treedt toe tot ABO-GroupGent, 06 oktober 2017, 15.00 u. - Persbericht / gereglementeerdeinformatieStudiebureau ESHER treedt toe tot ABO-GroupABO-Group versterkt haar marktleiderschap op vlak van bodem- enmilieustudies door de overname van ESHER bvba, een Belgisch studie- enadviesbureau voor milieu en duurzaamheid, gespecialiseerd in water- enbodemonderzoek, milieuSHYadministratie en kwaliteitssystemen. ESHERheeft een dertigtal medewerkers in dienst, verspreid over drievestigingen in Gent, Brussel en Roeselare.ABO en ESHER, gerenommeerde bodemsaneringsdeskundigen met hoofdzetels inGent en actief in zowel Vlaanderen, Brussel en Wallonië, bundelende krachten. Beide bedrijven versterken elkaar en creërensynergiën in het voordeel van hun operationele diensten, klanten enmedewerkers.Via deze overname versterkt ABO-Group tevens haar aanwezigheid inWest-Vlaanderen, waar de directe relatie met private en publieke klantenverder zal uitgebouwd worden. Frank De Palmenaer, CEO ABO-Group: "Ik ziediverse mogelijkheden in de complementariteit van onze dienstverleningdie bijzonder sterk tot uiting komt door samen in te zetten op ondermeer complexe bodem- en milieustudies."Door de overname zal ESHER beroep kunnen doen op de gediversifieerdediensten van ABO (onder meer asbestonderzoek, archeologisch onderzoek,energie- en BREEAM-studies) en Geosonda (geotechnisch, archeologisch enmilieukundig veldwerk). Herman De Bruyne blijft zaakvoerder van ESHER enzal daarnaast actief deel uitmaken van de directie van ABO-Group: "Vooronze medewerkers biedt dit samengaan zowel horizontale als verticaledoorgroeimogelijkheden. Tegelijk zullen de klanten van ESHER voordeelhalen uit het multidisciplinaire aanbod van de groep."ESHER realiseerde over het boekjaar 2016 een omzet van 2,6 mio euro eneen bedrijfskasstroom (EBITDA) van KEUR114. De totale overnamesom,inclusief overname van de financiële schulden, bedraagt KEUR513 diedeels via aandelen van ABO-Group vergoed wordt. Via deze transactieworden zowel alle medewerkers als de erkenningen en de klantenportfolioovergenomen. De closing is voorzien uiterlijk 1 december. Er wordt geensignificante impact verwacht op de resultaten van het lopende boekjaar.over esherESHER is een studie- en adviesbureau voor milieu en duurzaamheid,gespecialiseerd in water- en bodemonderzoek, milieuSHYadministratie enkwaliteitssystemen. ESHER is actief in Vlaanderen, Brussel enWallonië. ESHER werd opgericht in 1990 en behoorde, samen met ABO,tot de pioniers in de milieusector.Over ABO-GroupABO-Group is een groep van geïntegreerde consultancy, testing &monitoringbedrijven, gericht op bouw, milieu en energie. ABO-Group iszowel in haar drie thuislanden (België, Nederland en Frankrijk),als op de internationale markt actief en garandeert haar klanten eenduurzame oplossing.Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groepen ESHER, kan u de website van ABO-Group (www.abo-group.eu) en ESHER(www.esher.be) raadplegen.Voor meer informatie:ABO-Group Environment NV esher bvbaFrank De Palmenaer Herman De BruyneCEO ABO-Group Environment NV ZaakvoerderESHER bvbaT +32 (0)9 242 88 22 T +32 (0)9 265 86 86Dit persbericht is beschikbaar op de websites www.abo-group.eu enStudiebureau ESHER treedt toe tot ABO-Group:This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalfof Nasdaq Corporate Solutions clients.The issuer of this announcement warrants that they are solelyresponsible for the content, accuracy and originality of the informationcontained therein.Source: ABO-Group via Globenewswire(END) Dow Jones Newswires