4Energy Invest « Terug naar discussie overzicht

4Energy Invest is een in België gevestigde onderneming voor hernieuwbare energie die ernaar streeft een portefeuille van kleine tot middelgrote geïntegreerde projecten te creëren en te beheren voor de directe of indirecte valorisatie van biomassa in energie.



De core business van 4Energy Invest bestaat uit het omzetten van niet-verontreinigde houtbiomassa, die aan het eind van haar levensloop in de bosbouwsector is, in energie, direct via het proces van warmtekrachtkoppeling voor de productie van warmte en elektriciteit, of indirect via de productie van hernieuwbare vaste brandstoffen zoals houtpellets.



Groet Henk