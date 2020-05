Cofinimmo « Terug naar discussie overzicht

Jaarresultaten 2019



Resultaten hoger dan de vooruitzichten:

¦ Nettoresultaat van de kernactiviteiten – aandeel Groep: 166 miljoen EUR (145 miljoen EUR op 31.12.2018), hetzij een stijging van 15% of 6,81 EUR per aandeel (6,55 EUR per aandeel op 31.12.2018), hoger dan de vooruitzichten en het vorige boekjaar

¦ Nettoresultaat - aandeel Groep: 205 miljoen EUR (146 miljoen EUR op 31.12.2018), een stijging van 41%

¦ Brutodividend voor het boekjaar 2019, betaalbaar in 2020: 5,60 EUR per aandeel, hoger ten opzichte van 2018.



Strategie

¦ ESG: Vermindering met 30% (ten opzichte van het niveau van 2017) van de energie-intensiteit van de portefeuille tegen 2030 om 130 kWh/m² te bereiken, doelstelling opgesteld volgens de science-based targets-methode

¦ Versnelde investeringen in zorgvastgoed:

- 491 miljoen EUR aan investeringen in zorgvastgoed en eerste investeringen in Spanje

- Met 2,4 miljard EUR vertegenwoordigt zorgvastgoed meer dan 56% van de portefeuille, die 4,2 miljard EUR bereikt (een groei van 14%)

¦ Heroriëntatie van de kantorenportefeuille: twee verwervingen in het Central Business District van Brussel (CBD) voor 22 miljoen EUR, en negen verkopen in de gedecentraliseerde zone van Brussel voor 73 miljoen EUR



Solide operationele prestaties:

¦ Stijging van de brutohuurinkomsten met 9,7% tijdens de 12 voorbije maanden (of 2,1% bij ongewijzigde samenstelling)

¦ Stijging van de bezettingsgraad: 97,0% (95,8% op 31.12.2018)

¦ Bijzonder lange resterende looptijd van de huurovereenkomsten: 12 jaar, in toename ten opzichte van 31.12.2018



Beheer van de financiële structuur:

¦ Kapitaalverhogingen door inbreng in natura voor een totaal van bijna 300 miljoen EUR in drie operaties

¦ Uitbreiding van het handelspapierprogramma tot 800 miljoen EUR (voorheen 650 miljoen EUR)

¦ Vervroegde herfinanciering en uitbreiding van de gesyndiceerde lening (400 miljoen EUR tegenover 300 miljoen EUR voordien)

¦ Afsluiting van een nieuwe Green & Social Loan van 40 miljoen EUR

¦ Verminderde gemiddelde schuldenlast: 1,4% (1,9% op 31.12.2018)

¦ Schuldratio: 41,0% (43,0% op 31.12.2018)



Vooruitzichten voor 2020:

¦ Nettoresultaat van de kernactiviteiten – aandeel Groep: 7,10 EUR/aandeel, rekening houdend met een bruto investeringsprogramma momenteel geschat op 375 miljoen EUR voor 2020

¦ Brutodividend voor het boekjaar 2020, betaalbaar in 2021: 5,80 EUR/aandeel, in toename ten opzichte van 2019



Jean-Pierre Hanin, CEO van Cofinimmo:

“2019 eindigt met zeer goede resultaten die, zoals vorig jaar, hoger liggen dan de vooruitzichten.

Naast een verbetering van onze bezettingsgraad, noteren wij opnieuw een versnelling van de investeringen in zorgvastgoed.

Nadat 300 miljoen EUR in 2018 werd geïnvesteerd, heeft de groep in 2019 bijkomend meer dan 490 miljoen EUR in deze sector geïnvesteerd.

Deze sterke versnelling illustreert duidelijk onze wil om het leiderschap in zorgvastgoed in Europa te bestendigen.

Tegelijkertijd blijven wij onze kantorenportefeuille meer in evenwicht brengen

door onze investeringen verder in het Central Business District van Brussel te centraliseren en versterken wij onze ambitie op het vlak van Environment, Social and Goverance, met de lancering van het project 30³ die een bijkomende vermindering

van de energie-intensiteit van onze portefeuille met 30% tegen 2030 viseert, om 130 kWh/m² te bereiken."