Bekaert « Terug naar discussie overzicht

Cijfers vallen voor sommigen tegen: de analysten hadden iets hoger gegokt!



Edoch Bekaert zit (als cyclisch bedrijf) op koers om op langere termijn de 10% jaarlijkse winstdoelsteling te bewerkstelligen. Volgens Beleggers Belangen biedt deze tijdelijke dip een mooie aankoopgelegenheid voor wie de aandelen nog niet in bezit heeft.



/quote

Slecht kunnen de resultaten van de eerste helft van het jaar zeker niet worden genoemd. De omzet steeg met 15 procent tot een record van 2,095 miljard euro en de onderliggende bedrijfswinst dikte 12 procent aan tot 176 miljoen euro. Toch kreeg de koers in de dagen na de publicatie van die fraaie cijfers een oplawaai van 15 procent. Beleggers hadden op nog betere cijfers gerekend, steunend op de prestaties van de voorbije jaren en de steile ambities van het management. CEO Matthew Taylor bevestigde vorig week dat Bekaert over enkele jaren in staat moet zijn over de cyclus heen een onderliggende winstmarge van 10 procent te behalen, vooral dankzij het eigen transformatieproces dat een pak efficiëntiewinsten bovenhaalt. Dat betekent dat als in een slecht jaar de marge blijft steken op 5 procent, er in een uitstekend jaar een marge van 15 procent kan worden behaald. Maat dat is nog toekomstmuziek.



Over die onderliggende marge struikelden de beleggers. In de eerste helft van dit jaar klokte Bekaert af op een marge van 8,4 procent, wat minder is dan de 8,6 procent van de eerste helft van 2016, en minder dan de 8,5 procent waarop werd gerekend. Een bedrijf dat actief is in een cyclische business op verschillende continenten krijgt onvermijdelijk af te rekenen met tegenslagen of tegenwind. In Venezuela blijft het politieke klimaat weinig bedrijfsvriendelijk. Het is momenteel ook moeilijk de stijgende grondstofprijzen op een aantal markten door te rekenen aan de klant. Aan het eind van het tweede kwartaal vielen de bestellingen terug omdat een aantal klanten liever eerst hun voorraden afbouwden. De lichte daling van de marge kende ook een technische reden. De Bridon-Bekaert Ropes Group zit voor het eerst volledig in de cijfers. Die dochter opereert nog tegen lagere marges.



Ook voor de tweede helft van het jaar wijst Bekaert op mogelijke tegenvallers. In China maant een technologieverandering in de zonnepaneelindustrie aan tot voorzichtigheid. In de Verenigde Staten is er onzekerheid omdat niemand weet wat president Trump wil en kan realiseren. De olie- en gasmarkten blijven in de modder steken. Bovendien zullen ook de klassieke seizoenseffecten de kop opsteken. Ook die ietwat negatieve ondertoon voor de tweede helft van het jaar woog de voorbije dagen op de koers. Over heel 2017 verwacht Bekaert een onderliggende bedrijfswinst die ongeveer even hoog zal zijn als vorig jaar. Dat houdt wel een onderliggende stijging van ongeveer 10 miljoen euro in (3%) omdat de vestiging in het Braziliaanse Sumaré na de verkoop aan de Braziliaanse joint venture van ArcelorMittal-Bekaert niet meer in dezelfde mate zal bijdragen aan de winst.



Tot daar het slechte nieuws. De motoren die de resultaten de voorbije jaren hoger joegen, blijven grotendeels intact. Dat betekent een aanhoudend sterke vraag in de automarkten, de industrie en de bouw. In Noord-Amerika kan Bekaert eindelijk aanknopen met een aantrekkende rendabiliteit, ook bij de Bridon-Bekaert ligt margeverbetering binnen handbereik. Het transformatieprogramma is nog niet aan het einde van zijn Latijn. Het management spreekt over een "toenemende impact". Dit jaar wordt 250 miljoen geïnvesteerd in de uitbreiding en de modernisering van de productiecapaciteit, wat 100 miljoen meer is dan vorig jaar.





Conclusie



De jacht op een winstmarge van 10 procent gaat iets moeizamer dan verwacht, maar blijft grotendeels op schema. De waardering is met een koers-winstverhouding van 14 en met een ondernemingswaarde van 7 keer de bedrijfscashflow heel fair. De correctie biedt een instapkans voor wie nog niet aan boord is.





Advies: koopwaardig



Risico: gemiddeld



Rating: 1B



Munt: euro



Markt: Euronext Brussel



Beurskapitalisatie: 2,5 miljard euro



K/w 2016: 20



Verwachte k/w 2017: 14



Koersverschil 12 maanden: +4%



Koersverschil sinds jaarbegin: +6%



Dividendrendement: 1,9%