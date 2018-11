Coca-Cola European Partners « Terug naar discussie overzicht

Coca-Cola European Partners boekt verrassend hoge winstOmzet en operationele resultaten conform verwachting.(ABM FN-Dow Jones) Coca-Cola European Partners heeft in 2016 een hogere aangepaste winst per aandeel geboekt en overtrof daarmee de eigen verwachtingen, maar leverde verder een weinig verrassende prestatie. Dit maakte de op Euronext Amsterdam genoteerde bottelaar dinsdag bekend.De pro-forma omzet, aangepast voor de toegevoegde activiteiten in Duitsland en Iberia, steeg in het afgelopen jaar gerekend tegen constante wisselkoersen met 1,0 procent naar 10.865 miljoen euro. Negatieve wisselkoerseffecten drukten de omzet met 2,5 procent, beduidend minder dan de eigen raming van 4,5 procent.De pro-forma operationele winst steeg tegen constante wisselkoersen met 5,0 procent naar 1.389 miljoen euro, en na belastingen leverde dit een 17,5 procent hogere nettowinst op van 938 miljoen euro. Per aandeel was sprake van een stijging van de aangepaste winst tot naar 1,92 euro. Coca-Cola European Partners maakte voor 560 miljoen euro aan herstructureringskosten in het afgelopen boekjaar.Coca-Cola European Partners had voor 2016 gerekend op een omzetgroei tegen constante wisselkoersen van circa 1 procent en een groei van circa 5 procent van het operationele resultaat. Voor de aangepaste winst per aandeel mikte de bottelaar op de bovenkant van de eerder genoemde bandbreedte van 1,86 tot 1,90 euro.Het concern stelt een kwartaaldividend van 0,21 euro per aandeel voor.KwartaalcijfersIn het vierde kwartaal realiseerde Coca-Cola European Partners een pro-forma omzet tegen constante wisselkoersen van 2.578 miljoen euro, een stijging met 4,0 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Negatieve wisselkoersen drukten de omzet evenwel met 4,0 procent.De pro-forma operationele winst steeg tegen constante wisselkoersen met 13,0 procent naar 327 miljoen euro en onder de streep resteerde een 26,0 procent hogere nettowinst van 212 miljoen euro. Coca-Cola European Partners maakte voor 162 miljoen euro aan herstructureringskosten in het afgelopen kwartaal.Per aandeel was sprake van een stijging van de aangepaste winst met 26,0 procent naar 0,43 euro.OutlookCoca-Cola European Partners herhaalde de eerder afgegeven verwachtingen, met een laag enkelcijferige groei tegen constante wisselkoersen van de omzet. Voor 2017 houdt het bedrijf verder rekening met een hoge enkelcijferige groei van zowel de operationele winst als de aangepaste winst per aandeel.Negatieve wisselkoersen zullen de aangepaste winst per aandeel naar verwachting met 2,0 procent drukken, waar de bottelaar eerder nog mikte op een negatieve impact van 1,0 procent.Verder wordt onverminderd rekening gehouden met een vrije kasstroom van 700 miljoen tot 800 miljoen euro en met kapitaalinvesteringen in de bandbreedte van 575 miljoen tot 625 miljoen euro.CCEP verwacht de nettoschuld/EBITDA ratio terug te brengen naar beneden 3,0 in 2017.Het bedrijf meldde tot slot nog altijd op koers te liggen voor de beoogde besparingen door synergieën van 315 miljoen tot 340 miljoen euro voor belastingen.Het aandeel Coca-Cola European Partners noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,9 procent lager op 33,30 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones Newswires