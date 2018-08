AFC Ajax « Terug naar discussie overzicht

8 jaar geleden was er het rapport Coronel.Hierin werd al aangegeven dat het voor Ajax beter zou zijn om van de beurs te gaan zodra dit mogelijk was en alle partijen er mee in zouden stemmen, zowel RvC bestuur maar ook bereidheid aandeelhouders tot aanmelden.1 belangrijk iets is dan natuurlijk voldoende kapitaal.Je hebt nu een beursnotering omdat je in 1998 geld wou ophalen voor investeringen in binnen en buitenland, spelers en organisatie.Dat heeft zijn vruchten zeker afgeworpen voor de organisatie en financieel al bleven de resultaten vooral europees achter, zelfs in de europa league.Het feit dat Ajax 70 miljoen cash heeft en 110 miljoen eigen vermogen per einde boekjaar 2015/2016, pakweg zomer 2016, zorgt juist voor een hoop gemor want er moeten maar betere spelers gekocht worden voor grotere bedragen zodat we weer mee kunnen doen om de prijzen.Maar zo simpel is het natuurlijk niet, je kan niet zomaar op tegen de grote clubs in veel grotere landen met veel meer supporters kijkers en TV rechten inkomsten naast nog vaak de miljardairs die er voor de lol kapitalen tegenaan gooien.Niet voor niets is Feyenoord al een paar keer gered en heeft ook nog niet zolang geleden de gemeente Eindhoven PSV geholpen met 53 miljoen voor de grond onder het stadion.En zonder de transfer inkomsten zou Ajax nauwelijks rond komen en het is ook erg belangrijk dat eigen jeugd doorbreekt en verkocht wordt want die heb je niet hoeven kopen.Daarnaast is het juist belangrijk voor Ajax om voldoende kapitaal te hebben zodat je op de transfermarkt sterker staat, dat de kopers van jouw spelers weten dat je genoeg geld hebt om de speler te houden als het moet en je dus een betere prijs kan vragen en ook krijgt.Met kopen moet je juist niet bekend zijn als te makkelijk omdat je juist veel geld hebt, dat komt vaak verkeerd over bij supporters omdat die in emoties denken en niet in geld.Teug naar geld, welk bedrag moet Ajax dan hebben om zichzelf van de beurs te halen EN nog voldoende over te houden om weer verder te kunnen.Ik denk dat dit bedrag gezien de transfers van afgelopen zomer en de afgelopen maand heel dichtbij is gekomen.Even een simpel sommetje;70 mio cashVerkocht voor pakweg 73 mio gekocht voor 23 mio, saldo 50 mio, wordt er nog uitgegeven 15 mio voor een buitenspeler uit midden of Zuid Amerika?, houden we 35 mio meer cash over.105 mio cash.Wat kost van de beurs halen.18.333.333 aandelen27% genoteerdNaar de beurs gegaan voor 25 gulden is 11.34 euro, dat moet het dan toch ook weer minimaal worden, laten we daar eens vanuit gaan.Kom je op een dikke 56 miljoen + kosten pakweg 57 miljoen.Heb je nog 48 miljoen cash over en een hoop spelers zowel AJAX als wat er tegenaan hangt met heel veel transfer potentie.Lijkt mij een veilige financiële positie.Geen beursnotering meer daar zijn de meeste supporters ook blij mee want die denken/zijn bang dat het geld gaat verdwijnen naar de aandeelhouders.Minder cash is minder gezeur over die cash van ontevreden supporters.Zonder beursnotering kan er meer vanuit de luwte gewerkt worden en het scheelt kosten en aandacht wat allemaal besteed kan worden aan voetbal.De notering heeft zijn functie gehad.Ajax moet gaan praten met de 3 groot aandeelhouders, en dan veeg ik de 3 meldingen van de familie Strating even op een hoop en daarnaast is er nog Invesco Limited en Delta Lloyd.Dan zit je samen met je eigen 73% boven de 95% en kun je de laatste 5% uitroken zoals dat heeft en heb je dus 100% en kun je de notering opheffen.Misschien dat een aankondiging bij de halfjaarcijfers nog wat te vroeg is, maar na dit seizoen en mogelijk nog wat transfers in de zomer, Dolberg weg?, de jaarcijfers daarna en de jaarvergadering.., ik denk dat we een aankondiging voor delisting dit jaar nog gaan zien.Een persoonlijke mening, disclaimer, aandeelhouder en fan dus ik sta er dubbel positief tegenover :)Het enige wat de boel echt kan frustreren is als 1 van de 3 groot aandeelhouders niet mee wil werken op een redelijke koers zoals de 11.34 euro, maar 15 euro wil hebben, dan kom je niet boven de 95% uit en kom je niet van je notering af en daar gaat het om maar wel tegen een redelijke prijs voor alle partijen.