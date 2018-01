Binck « Terug naar discussie overzicht

AI, ai, wat een slecht resultaat van Alex; notabene in een beleggingsjaar waarin de meeste vermogensbeheerders resultaten behalen van dubbele cijfers.

3 van de 5 beleggingsprofielen zelfs negatief percentage, dus verlies.

Van die teruggang van beheerd vermogen in 2014 van nog 2,5 miljard naar 1,4 miljard in 2015, en naar nog geen ? miljard in 2016, wordt 6 februari 2017 bekend, zal in 2017 uiteindelijk 0 overblijven.

Alex en dus ook Binck is een dief van zijn eigen portemonnee.

Het meest erge is nog dat Alex vasthoudt aan een strategie die niet werkt, en dat niet wil toegeven (uit gezichsverlies).

Een van de belangrijkste beleidsregels van vermogensbeheer is beleid niet over laten aan computers; da moet je zelf verzinnen en telkens aanpassen. Computers voeren je beleid steeds uit. Computers doen slechts wat hun opgedragen wordt, jij hebt de controle.

Hoe vaak zitten we er als belegger niet naast, maar de kunst is de gevolgen daarvan te beperken, en dat is mensenwerk om die beperking voor elkaar te krijgen met behulp van computers.

Jammer, het goede beursjaar 2016 was een uitgelezen kans voor Alex om vertrouwen terug te winnen.

De winstwaarschuwing van Binck zal de koers geen goed doen. Slechts het afstoten van Alex zal dat weer herstellen.

Ik zal mijn aandelen en calls in de periode tot 6 februari eruit gooien, want ik wil niet dezelfde fout maken als Alex.....(lees Binck)