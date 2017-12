RSDB « Terug naar discussie overzicht

Persbericht



Assen, 3 januari 2017



Verenigde Nederlandse Compagnie N.V. (VNC) maakt bekend dat aansluitend op de BAVA van 20 december j.l. de overname DGB energie bv en De Groene Belangenbehartiger bv heeft afgerond.



Per 2 januari is het 100% belang overgenomen van de DGB groep in en zal het resultaat van minimaal €1.500.000,- worden meegenomen in het resultaat 2017.

Renewables BV ook een onderdeel van DGB groep, zal in een later stadium worden overgedragen tegen betaling van €200.000,- in converteerbare obligaties met een conversie koers van €3,50 per aandeel VNC.



Aanpassing op de koopsom:

De totale koopsom inclusief Renewables BV van € 10.800.000,- is verlaagd vanwege een vordering op verkoper naar €8.671.000,-. Het verschil van €2.129.000,- blijf in kas na volstorting van de obligaties.



De totale koopsom is in drie verschillende componenten voldaan door de Vennootschap. Een deel groot € 5.000.000 van de koopprijs voldaan middels de uitgifte van 2.000.000 gewone aandelen tegen een uitgiftekoers van € 2,50 rechtstreeks aan verkoper, en is een deel van de koopprijs groot € 3.300.000 wordt

rechtstreeks voldaan middels de uitgifte van converteerbare obligaties aan koper met een conversie koers van €3,50 per aandeel VNC. Het restant van €371.000- is door de Vennootschap voldaan in contanten .



Totaal uitstaande aandelen na overname:

Door de uitgifte van 2.000.000 aandelen is het totaal uitstaande aandelen 5.619.275

De 2.000.000 aandelen die zijn uitgegeven hebben een lock-up van 24 maanden en zullen na goedgekeurd prospectus worden opgenomen in de notering.



Verkoper van de DGB groep Mark Logtenberg, zal aanblijven om de dagelijkse leiding te verzorgen over de DGB groep.



Verkoper heeft door deze uitgifte een belang van 35,59% van de aandelen in de VNC.

Geert Schaaij zal door deze uitgifte verwateren van 69,77% naar 44,93%



Vervolg strategie DGB-Energy:

DGB Energie is een energieleverancier aan de agrarische sector van boeren, voor boeren. De wortels van DGB liggen in de agrarische sector waardoor ze de taal van de boer spreken, de cultuur kennen en de specifieke eigenschappen van uw boerenbedrijf weten. Een persoonlijke benadering, eerlijke energie en kennis van de markt zijn kenmerkend voor DGB Energie. Met deze drie kernkwaliteiten kan DGB de markt optimaal van dienst zijn.

Voor DGB is nu de tijd aangebroken om de volgende stap te zetten om naast de agrarische sector ook de consumenten en zakelijke markt te voorzien van “agrarische” energie.