Sligro Beheer « Terug naar discussie overzicht

Update: Sligro Food Group realiseert recordomzet in 2016





Groothandelsactiviteiten droegen bij aan groei maar krimp bij supermarkten.



(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft in 2016 een recordomzet geboekt, vooral dankzij de bijdrage van recente acquisities en ondanks een omzetdaling in de supermarkten. Dit meldde de groothandelaar in levensmiddelen en supermarktuitbater woensdag.



De omzet steeg in 2016 met 5,4 procent tot 2.813 miljoen euro. De omzetstijging was vooral te danken aan de bijdrage uit acquisities in het afgelopen jaar bij de groothandelsdivisie Foodservice. De autonome omzetgroei bedroeg 2,3 procent.



Foodservice zag de verkopen in 2016 met 8,6 procent stijgen tot 1.986 miljoen euro en de autonome omzetgroei bedroeg hier 3,3 procent. Bij Foodretail, bekend van de Emté-supermarkten, nam de omzet echter met 1,7 procent af tot 827 miljoen euro. De afname van de identieke omzet bedroeg 1,6 procent.



Het boekjaar 2016 omvatte 52 weken ten opzichte van 53 weken in 2015. Bij de berekening van de autonome en identieke omzetontwikkeling is week 53 van 2015 buiten beschouwing gebleven.



Omzetgroei vierde kwartaal



Ook in het vierde kwartaal behaalde Sligro een hogere omzet. De totale omzet van het concern uit Veghel steeg op jaarbasis met 1,2 procent van 737 miljoen naar 746 miljoen euro. Bij Foodservice steeg de autonome omzet in het laatste kwartaal van 2016 met 2,8 procent, tegenover een krimp van de identieke verkopen met 0,1 procent bij Foodretail.



Bij Foodretail zijn inmiddels 15 van de 133 supermarkten ingericht volgens de nieuwe Emté 3.0-formule. "De ombouw van onze winkels naar de nieuwe formule heeft geen significante impact op de omzet, want het verlies aan omzet tijdens de ombouwperiode van gemiddeld 10 dagen wordt direct daarna goedgemaakt met een hogere omzet uit promoties van de nieuwe winkelformule", zei financieel directeur Rob van der Sluijs desgevraagd tegen ABM Financial News.



Analist Matthias Maenhaut van ING merkte op dat Emté nog steeds marktaandeel verliest, ondanks dat de supermarktketen de krimp van de identieke omzet in het laatste kwartaal wist te beperken tot 0,1 procent tegen 1.6 procent in het hele jaar. De marktvorser voorziet voor dit jaar weinig aanjagers voor het aandeel Sligro Food Group en handhaafde het Houden advies met een koersdoel van 34,00 euro.



Voor analist Alan Vandenberghe van KBC Securities kwamen de omzetcijfers licht boven verwachting uit, maar waren deze ook niet echt verrassend. De analist wacht de complete set jaarcijfers af op 26 januari, aangezien deze resultaten dan ook meer duidelijkheid moeten verschaffen over de operationele prestaties en de exacte redenen van de omzetdaling bij de Emté-supermarkten. KBC Securities hanteert een Accumuleren advies met een koersdoel van 36,00 euro.



Op 26 januari voorbeurs maakt Sligro de volledige cijfers over 2016 bekend, inclusief de vorig jaar gerealiseerde marktaandelen in beide kanalen.



Op een nagenoeg vlak Damrak noteerde het aandeel Sligro Food Group woensdagochtend 0,5 procent hoger op 33,21 euro.



Update: om toelichting CFO, commentaar analisten en koersreactie toe te voegen.



Door: ABM Financial News.