Kardan-dochter praat over verkoop belang

AMSTERDAM (AFN) - Dochterbedrijf Tahal van de in Amsterdam genoteerde Israëlische investeringsmaatschappij Kardan praat over de verkoop van een deel van zijn belang in een Israëlisch energieproject. Dat maakte Kardan maandag bekend.

Het gaat om een belang van 49 procent in de deelneming van 40,5 procent die Tahal bezit in Star Pumped Storage. Star bezit het recht om een energiecentrale van 344 megawatt te bouwen en te opereren in Kochav Hayarden, Israël.

De onderhandelingen worden gevoerd met Noy Fund in een transactie ter waarde van 11 tot 15 miljoen euro. De gesprekken zullen naar verwachting enkele weken in beslag nemen, maar het is niet zeker dat een definitieve overeenkomst zal worden bereikt.



