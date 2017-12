IEXLiveblog: KPN en AF-KLMDoor Nick Bakker op 10 jan 2017 om 11:25 | Views: 4.124 | Categorie: Beurs vandaagArtikelReactiesGerelateerde instrumentenIEXLiveblog: KPN en AF-KLMUpdate 11:25 uur: DollarSpannnend!Update 10:20 uur: ValeantDat is een lekker meevallertje :-) Valeant verkoopt een onderdeel en noteert 16% hoger in de handel voorbeurs.Nick Bakker heeft op moment van publiceren een longpositie in aandelen ValeantUpdate 08:45 uur: FrankrijkHet gaat beter in Frankrijk:Update 08:40 uur: RoodMicrotecGoedemorgen, RoodMicrotec presenteert de voorlopige jaarcijfers een copypaste uit Reuters:Roodmicrotec N.V. ROON.AS:Roodmicrotec sees strong sales momentum in H2 2016, order value up 20 pct year-on-yearFY net sales 10.5 million euros ($11.13 million) versus 10.3 million euros year agoReinforces its outlook for an increase in sales turnover of 75 pct by 2020Update 08:30 uur: Delta LloydTom Simonts meldt dat Highfields een deel van haar belang in Delta Lloyd heeft verkocht:Update 08:20 uur: AdviezenCorné van Zeijl meldt drie updates over Shell:Update 08:00 uur: AdviezenTom Simonts heeft nog een paar adviezen gespot:Update 08:00 uur: AdviezenGoedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:Air France-KLM: naar underweight van equalweight - BarclaysKPN: naar 4,0 van 3,80 euro (buy) - Goldman SachsAltice: naar 27 van 25,5 euro - Goldman SachsNSI: start met buy en 4,38 euro - Kepler CheuvreuxGrandVision: naar aanbevolen en 25 euro - Theodoor GilissenCS heeft er wel vertrouwen in ...