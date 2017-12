Beursgenoten Alert



ASMI: Kopen

Geplaatst op dinsdag 3 januari 2017 om 12:41



ASMi: de wereldwijde semiconductorverkopen kwamen over november uit op $30,4 miljard wat vergelijkbaar is met het niveau in oktober. Vergeleken met het normale seizoenspatroon (-2,5%) is wederom sprake van een sterke maand. Uitgaand van een normaal patroon over december zal het vierde kwartaal van 2016 fors hoger uitkomen dan normaliter: Kopen.





ASML: Kopen

Geplaatst op dinsdag 3 januari 2017 om 12:40



ASML: Beursgenoten blijft van mening dat de groep de komende jaren fors gaat profiteren van haar nieuwe technologie (EUV): Kopen.