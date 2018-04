AND Int.Publishers « Terug naar discussie overzicht

AND wil grote stap makenProces van langere tijd volgens topman van kaartenmaker.(ABM FN-Dow Jones) AND International Publishers werkt momenteel aan een grote stap voorwaarts. Dit zei bestuursvoorzitter Hugo van der Linde donderdag in een interview met ABM Financial News.Van der Linde ziet in de huidige snelle ontwikkeling die de automotive-industrie wereldwijd doormaakt voor het Rotterdamse bedrijf een doorslaggevende positie weggelegd."Er gebeurt ongelofelijk veel in een zeer hoog tempo, maar we zijn op tijd. Wij moeten ons nu een slimme positie zien te verwerven, waar partijen in de auto-industrie niet omheen kunnen. Nu mag het snel gaan, maar dit proces is er uiteindelijk één van de lange adem", aldus Van der Linde.De bestuursvoorzitter noemde het wedden op te veel paarden de belangrijkste fout die AND in het proces kan maken. "We praten wel met iedereen, ook met de partijen waar in het verleden al gesprekken mee zijn aangeknoopt. Ons allergrootste voordeel is dat we kaarten hebben. Zonder die content begin je in de verwerving van een slimme positie in onze markt niet veel. Maar dan is het de kunst uit zien te vinden waarin je het verschil gaat maken met andere kaartaanbieders. En ons voordeel is volgens mij dat we een onafhankelijke partij in de mondiale kaartenmarkt zijn voor het aanbod van digitale kaarten voor locatie gebaseerde diensten voor de business-to-business markt. Locatie is hierbij key", beweerde Van der Linde.Markt zoekt richtingVan der Linde illustreerde de richting die automotive mondiaal zoekt aan de hand van twee uitersten. "Hebben we zwaar 3-D materiaal nodig met alles er op en eraan of is er helemaal geen kaart in de auto nodig om iemand van A naar B te laten rijden? Inmiddels is de tweede optie het uitgangspunt voor de richting waar het heen kan: er is een kaart nodig, maar hoeveel en hoe geavanceerd en actueel moet deze dan zijn? Dat is de vraag voor dit moment, een antwoord heeft tijd nodig, zo is mijn inschatting", concludeerde de topman.De actualiteit kan geleverd worden door sensoren, waar auto's nu al van zijn voorzien, maar die naar verwachting in de toekomst veelvuldig in auto's worden ingebouwd. "Dat zijn dus data-ontvangers. Los van het eigendomsvraagstuk met betrekking tot die data, zijn die waardevol voor andere weggebruikers. Het is nu al mogelijk dat sensoren verkeersborden herkennen. Vernieuwingen daarin die door een autosensor worden geregistreerd kunnen naar een centrum worden gestuurd die deze weer doorstuurt naar andere op het centrum aangesloten weggebruikers. Zo is iedere connected car snel voorzien van wijzigingen en aanvullingen. Voor dit info-uit-veld-model hebben we pilot lopen met Cyclo Media", aldus de AND-topman. Cyclo Media is een bedrijf dat al circa dertig jaar de openbare ruimte in beeld brengt.Amerikaanse kaarten en ontwikkelingenAND investeerde de afgelopen jaren flink in de Noord-Amerikaanse kaart, die inmiddels ook aftrek vindt. De eerste resultaten van die ontwikkeling vertaalt zich inmiddels door in de omzetontwikkeling en met een vaste kostenbasis, dus ook direct in de winstontwikkeling. Voor dit jaar wordt een omzet voorzien die belangrijk hoger ligt dan de 6,0 miljoen euro over 2015, op de Schaal van Mock 12 tot 20 procent. AND sloot eind februari 2016 een belangrijke licentieovereenkomst af met één van de grootste internetbedrijven van Europa voor het gebruik van digitale kaarten.Donderdag toonde Van der Linde zich onverminderd tevreden met de omzetontwikkeling tot nog toe, zonder verder financieel in detail te treden. "We hebben een hoge mate van afhankelijkheid van een beperkt aantal grote klanten en nieuw te acquireren opdrachten en de timing daarvan. Daardoor kan de omzet gedurende een bepaalde periode in het boekjaar sterk fluctueren ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande boekjaar. Die schommelingen willen we elimineren en dat kan en moet ook als we in staat blijken ons een slimme positie te verschaffen", aldus Van der Linde.De Amerikaanse kaart strekt tot extra voordeel in het proces waar AND zich momenteel in bevindt, "omdat de Amerikaanse auto-industrie meer gericht is op vernieuwing dan bijvoorbeeld de wat traditioneler ingestelde Duitse auto-industrie". Met Bennett Moe als zogeheten vice president sales wil AND interesse wekken op de Amerikaanse markt voor het product. "De klant is daarbij key. Bennett is Amerikaan, kent de navigatiemarkt van binnen en van buiten en met een kantoor bij Washington D.C. in de buurt van drie vliegvelden, waarmee hij heel Amerika kan bestrijken, scheelt dat ons een hele hoop reistijd en geld."Naast Moe, die in november vice president sales van AND voor Noord-Amerika werd, werd de raad van commissarissen van AND uitgebreid met Barry Glick, oprichter van MapQuest, waar Moe voorheen ook zijn sporen verdiende. "Met Glick aan boord merken we dat deuren opengaan. Hij kan het verschil maken", aldus Van der Linde.In het verleden bevond AND zich wel eens in woeliger en niet noodzakelijkerwijs interessanter vaarwater, waarbij het aandeel veelvuldig inzet was van speculaties. "Ik denk dat we dat achter ons hebben gelaten. Ik heb het idee dat beleggers AND nu in portefeuille houden voor de meerwaarde die de kant die wij op willen nu nog verborgen houdt", concludeerde de bestuursvoorzitter.Het aandeel AND International Publishers noteerde donderdag op een groen Damrak onveranderd op 8,75 euro.