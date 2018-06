Van in totaal 100% van mijn portefeuille beleen ik 12,2% het totaal van onderstaande is dus 112,2%



In totaal 58% van mijn portefeuille zijn perps.

RABOBANK CERTIFICAAT [A] 16,2%

SRLEV LT 2 9%APR41 10,6%

DELTALLOYDFRNPL 6,5%

BA FINANCE 6.75% PREF 5,9%

RB SCOTL 5.25%PL [C] 5,3%

RB SCOTL 5.5%PL [C] 5,2%

AAREAL CAP 7,125PL 4,3%

DELTA L L9%28AUG42 3,0%

NNGROUP4.5%PL [B] 1,1%



Overige beleggingen

VASTGOEDFONDSEN + ACOMO 12,1%

US FONDSEN, vnl. BDC's,

REITs, PREF-CEF's 5,6%

HH PHOENIX FUND 7,4%

OVERIGE FONDSEN 29,0%



GELEEND OP MARGIN -12,2%



Met de perps heb het beste rendement behaald (plm 12%). De US Fondsen deden het per saldo erg goed, helaas heb ik daar in februari en maart fors in afgebouwd. De vastgoedfondsen hebben het ook goed gedaan, in de laatste 3 maanden van 2016 een rendement van 7% zonder enige dividenduitkering. HH Phoenix Fund vind ik een interessante belegging, ben net ingestapt. Ze hebben erg goede trackrecord opgebouwd. Overige fondsen is nog niet een echt succes. Daar heb ik wel vertrouwen in maar dat is nog even geduld hebben.