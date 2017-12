Wessanen « Terug naar discussie overzicht

En een tussenstand in de promotie-, degradatiestrijd tussen de AMX en Ascx fondsen. Plek 26 t/m 50 is AMX, 51 en verder is Ascx. Bron is Behr.nl:



48: Intertrust 797

49: Refresco 767

50: Wessanen 724.5

===============================

51: VastNed Retail 694

52: vLanschot 583.9

53: NSI 483.0

54: Basic-Fit 441.7

55: Accell Group 440.7

56: Acomo 360.2

57: Fagron 357.8

58: Takeaway.com 355.6