MDxHealth « Terug naar discussie overzicht

Wat gaan de triggers worden voor 2017



- weg naar break even, zal deze duidelijk ingezet worden en komen we dit jaar al break even uit of nagenoeg break even?

- pascual studie, die resultaten komen dit jaar en iedereen verwacht dat deze positief zullen zijn

- Confirm, krijgt Confirm last van concurrentie, bioptie onder begeleiding van MRI, waardoor de biopten beter gaan worden en wellicht vals positief in de toekomst nagenoeg verdwijnt?

- Confirm gaat de stijging die we in 2016 zagen, doorzetten en nog verder toenemen? 9 januari eerste proef, sales cijfers Q4, wat zijn de verwachtingen van ons en van de analisten?

- Select, deze test op urine basis kan deze test een zelfde weg gaan bewandelen als Cologuard. Dus een thuistest en resultaten opsturen naar het lab. Of is het daarvoor te duur tov bloedprikken en het meten van psa waarden?

- Assure, slaat deze test aan en krijgen ze voet aan de grond

- royalties, groeit Cologuard inderdaad enmorm door en worden de royalty betalingen dermate hoog dat Exact Science wellicht besluit om de biomarker van MDX voor deze test te kopen, of wellicht zelfs MDX helemaal over te nemen?

- Trump, wat gaat hij doen met de gezondheidszorg, wil hij bezuinigen en ziet hij bezuinigingen door betere diagnose waardoor de ingrepen kleiner en effectiever kunnen worden?

- verzekeraars en belangrijkste medicare, hoeveel gaan er weer bijgeschreven worden en de frequentie, het is fijn als we maandelijks wat positieve berichten mogen zien.



Dit zijn zo wat zaken die ik nauwlettend ga volgen, zeker niet alles en alle aanvullingen wijn welkom.



Veel succes