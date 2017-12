Ahold « Terug naar discussie overzicht

Hoi Ahold Fans,Hierboven dus een leuk bericht voor Jumbo. Jumbo is getransformeerd tot een zeer krachtige speler en de grootste uitdager van voor ons aller Ahold. Ik ben benieuwd wanneer ze hun heil gaan zoeken in het buitenland?De groei die Jumbo doormaakt gaat met name ten koste van de kleinere spelers in NL, maar het marktaandeel is sterk groeiend en de dekking is imposant te noemen. Ik vind de campagnes vaak erg leuk. Maarrrr, mijn hart ligt toch echt bij Ahold, simpelweg omdat het daar prettiger boodschappen doen is, althans laat ik voor mezelf spreken, voor mij.Nieuwe kansen dit jaar en een schone lei. Hoe fijn is dat! Ik wens jullie allemaal veel goeds toe en dat Ahold nu is mag doorstoten naar net onder de 30 Euro! Het zou niet meer dan terecht zijn. Wereldspeler van formaat die in mijn ogen niet de gewenste credits krijgt voor het feit dat ze supermarktbepalend zijn en de toekomst voor ons uitstippelen.HOOP heeft hem op 26 Euro gezet, ik zit daar dus een forse streep boven!Het afgelopen jaar moet gezien worden als een overbruggingsperiode van de overname/fusie. De kosten gaan voor de baten, het integreringsproces heeft veel tijd en geld gekost. We gaan hier vanaf de rapportage van Q1 2017 van profiteren, en dan zou het ook wel is zeer hard kunnen gaan. Er zullen nog (conform rapportage Q3 - nog 51 winkels van de hand worden gedaan de komende periode. Het totale aantal zal dan wellicht liggen op 6.500 min 51 = 6.449 stuks.Wat voor mij een zeer grote meevaller was is de hoeveelheid uitstaande aandelen per 9/10/16, namelijk: 1.272.229.933. Met het nu (01/01/17)begonnen inkoopprogramma komen we toch weer laag in de 1,22 miljard stuks te zitten.Mocht Ahold in staat zijn om de marge wat te kunnen verhogen van de huidige schamele 3,5% naar ietsjes meer dan worden we een speler die in elke portefeuille opgenomen zou moeten worden. Hier kunnen met name Belgie en Delhaize USA hun bijdrage aan leveren vanwege hun omvang. Hier valt veel te winnen! Centraal & Southern Europe kunnen ook potten gaan breken, deze tak is immers 2 x de omzet van Belgie! Als tenslotte de internet activiteiten nu eens ook gaan plussen dan wordt de trein een raket en zijn we vertrokken!Vrienden ik ben positief gestemd. We moeten nog over het 4e kwartaal de Japanse afgeloste lening verwerken met een verlies van 182 mln. Euro voor belasting (243 mln. na belasting) maar dit zal reeds verwerkt zijn in de aankomende periode. De directie heeft hier goed aan gedaan om deze dure lening in een keer af te betalen alhoewel we dus nog 1 keer in het zuur moeten bijten, afgezien van de laatste transactiekosten van de overname welke ook in het Q$ verslag zal zitten. Dat neemt niet weg dat de verslaglegging over heel 2017 schoon zal zijn en dat er met ruime mate van vertrouwen naar de toekomst gekeken kan worden!We spreken elkaar snel, ik stel voor als we de laatste top van Euro 22,07 in het vizier hebben! Dit zal niet al te lang op zich laten wachten, is mijn verwachting!Maak het tot dan fijn en goed.Basta