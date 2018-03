Zilver - Silver World Spot (USD) « Terug naar discussie overzicht

De grillige zilverprijs



edelmetaal



Edelmetalen zijn geen gemakkelijke beleggingscategorie. De prijs van een troy ounce zilver klom afgelopen zomer voor het eerst in twee jaar weer eens boven de grens van 20 dollar. Het edelmetaal kon dit niveau echter niet vasthouden.



Dit neemt niet weg dat zilver dit jaar met voorsprong het best presterende edelmetaal is met een prijsstijging van bijna 40 procent (in Amerikaanse dollar). Deze prestatie staat in schril contrast met de prijsontwikkeling van de voorgaande jaren. De afgelopen vijf jaar kon zilver slechts één keer een (bescheiden) positief rendement van acht procent voorleggen, dat was in 2012. De andere jaren werden verliezen met dubbele cijfers geboekt, zoals -20 procent in 2014 en zelfs -36 procent in 2013. In het voorjaar van 2011 stond de zilverprijs nog op bijna 50 dollar.







China neemt een derde deel af



Zilver is in de eerste plaats een industrieel metaal waarbij industriële toepassingen voor meer dan de helft van de totale vraag instaan (56 procent volgens Thomson Reuters). Daarbij tekent China in zijn eentje voor ongeveer een derde van de industriële zilverconsumptie. Juwelen, staven, munten en alle andere aan investeringen gerelateerde vraag nemen de rest voor hun rekening.



Aan de aanbodzijde wordt zilver in hoofdzaak als bijproduct van goud, maar ook van andere basismetalen als koper, zink en lood geproduceerd. Door de overproductie van de jongste jaren is ook het zilveraanbod naar een recordniveau gestegen. Dit jaar lijken de meeste grondstoffenbedrijven eindelijk werk te maken van productieverminderingen. Dit is onder meer het geval bij koper en zink. Onderzoeker CPM Group ziet de zilverproductie dit jaar met 2,4 procent afnemen naar 784,8 miljoen troy ounce of ruim 24.400 ton, de eerste daling sinds 2011. Capital Economics rekent zelfs op een daling met 3 procent.







Batterijen en zonnepanelen



Met name in het segment van batterijen en zonnepanelen groeit de vraag naar zilver. Het edelmetaal is namelijk een uitstekende elektrische geleider. De hoeveelheid zilver die in de sector van zonne-energie wordt gebruikt, nam vorig jaar met 23 procent toe. Bloomberg New Energy Finance voorspelt dat de globale capaciteit om zonne-energie op te wekken tussen nu en 2020 met 150 procent zal toenemen naar 605 GigaWatt (GW).



De eerste maanden van 2016 bleef zilver achter bij goud. Daardoor liep de goud/zilver ratio (de verhouding tussen de goud- en zilverprijs) verder op naar bijna 84 waarmee het vorige hoogtepunt van 84,5 uit 2008 heel dichtbij kwam. Een historisch record was het niet, want aan het begin van de jaren 90 van vorige eeuw steeg de prijsverhouding tussen beide metalen tot boven de 100. Zilver zette tijdens de zomermaanden een flinke inhaalbeweging in en de ratio daalde naar 65,5 in juli. Dit was het laagste cijfer sinds de zomer van 2014, maar wel nog boven het historische gemiddelde van 56. Deze ratio kan op twee manieren worden geïnterpreteerd: ofwel goud is te duur ofwel zilver is te goedkoop





vrgr