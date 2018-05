FNG (voorheen DICO International) « Terug naar discussie overzicht

Bij FNG NV heeft de accountant op 4 juli 2017 de jaarrekening 2016 goedgekeurd en als beloning mag hij nog een jaartje blijven.



Het Bestuur en de Raad van Commissarissen menen dat het van groot belang is om de continuïteit in de audit werkzaamheden te behouden en om die reden word voorgesteld om Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. de opdracht te verlenen om de jaarrekening en het bestuursverslag van de Vennootschap over het boekjaar 2017 te onderzoeken.



Het bestuur heeft zich in 2016 weten te onttrekken aan een impairment test en de accountant heeft daarmee ingestemd.



As the goodwill relates to business combinations occurred during the current accounting period, management judges that there is no impairment as the forecasts and assumptions to be used in the impairment testing have not changed compared to the exercise done at the respective acquisition dates.

Although an impairment test has been conducted for FNG Group. This was based on the enterprise value, wich was based on a multiple of EBITDA. The enterprise value is considered to be a measure of recoverable amount (i.e. fair value less costs to sell).



The tradenames, trademarks and customer lists have an indefinite useful life, due to their nature. As such, they are normally subject to an annual impairment test. However, as these assets relate to business combinations occurred during the current accounting period, management judges that there is no impairment as the assumptions to be used in the impairment testing have not changed compared to the exercise done at the respective acquisition dates.



En op de balans staat ook nog € 18.000.000 aan deferred tax assets wegens tax losses carried forward.



Als de toekomst er dan niet goed uitziet, dan weet ik het ook niet meer.



Nu afwachten met welke trucs ze komen bij HFS Group NV en Value8 NV.