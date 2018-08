Vastgoed « Terug naar discussie overzicht

PANDJESMELKERS



Keyokay is niet het enige sleutelbedrijfje dat zichzelf presenteert als ‘vernieuwende startup’, maar feitelijk vooral drijft op illegale verhuur, woningonttrekking en belastingontduiking. Vrijwel alle sleutelbedrijfjes (zie kader links) hebben in meer of mindere mate boter op het hoofd en doen opzettelijk vaag over de regels. De verwevenheid met de stenensector is groot; bijna alle oprichters hebben een vastgoedachtergrond en een groot netwerk binnen de almaar groeiende groep Amsterdamse vastgoedinvesteerders. Gert-Jan Bakker van het Amsterdamse Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag kent hen vrijwel allemaal. ‘Veel grote jongens die via die tussenpersonen pandjes verhuren kennen wij al langer als pandjesmelkers. Die moesten vroeger nog hun best doen om grote rendementen te maken, maar dankzij Airbnb is negen à tien procent per jaar doodeenvoudig.’



De regel dat er een bewoner moet staan ingeschreven om te mogen verhuren is volgens hem geen enkel probleem. ‘Er zijn studenten genoeg die een inschrijving nodig hebben in de stad, al is het maar om de hogere studiefinanciering voor uitwonenden te krijgen. Er wordt volop gehandeld in inschrijvingsbewijzen. Thuiswonende studenten of studenten die met acht man in een dispuutshuis wonen: het vinden van een stroman is in Amsterdam geen enkel probleem.’



Shortstayvergunningen, waarmee huizen permanent voor een periode van minimaal zeven dagen mogen worden verhuurd, zijn schaars en worden sinds 2014 niet meer uitgegeven. Bestaande vergunningen worden bovendien niet meer verlengd, omdat de gemeente ervan af wil. Wie een beleggingspand heeft en wil meeprofiteren van de Airbnbhausse, heeft daarmee feitelijk geen andere keus dan de illegaliteit.



Bakker: ‘Verhuur aan een vaste huurder is in principe veel aantrekkelijker door minder slijtage, minder risico, minder klachten van buren, minder administratie, enzovoorts.



Er moet een flink hoger rendement tegenover staan wil je daar zin in hebben. Zo’n rendement haal je alleen als je de regels overtreedt en permanent gaat verhuren aan toeristen.’ Tenzij er een shortstayvergunning aanwezig is, kun je er dus van uitgaan dat al die klinisch ingerichte appartementen op Airbnb illegale hotels zijn. De constructie is meestal voorspelbaar: de belegger vraagt een astronomische vaste huur aan een sleutelbedrijfje en/of stroman die op het adres staat ingeschreven. Deze ‘huurder’ verhuurt de woning vervolgens door op platforms als Airbnb en pakt zijn 25 procent.



Het was ook deze constructie die het Living Capital van voormalig ‘huisjesmelker van het jaar’ Lucas Izycki en pandjesbaas René Barmentloo afspraken, blijkens documenten in handen van Quote. Uit een briefwisseling tussen de twee blijkt hoe sleutelbedrijfje Living Capital opzettelijk huurconstructies opzet om gemeente en Belastingdienst te misleiden.

STRIJDTONEEL



Wie het voorland van Airbnb in Amsterdam wil weten, doet er goed aan de ontwikkelingen in Amerika in de gaten te houden. In New York is Airbnb namelijk de facto verboden met een nieuwe wet die het verhuren van woningen voor minder dan dertig dagen verbiedt. De belangen voor Airbnb zijn gigantisch: met ruim veertigduizend adressen is New York de grootste markt en het wegvallen daarvan zou, nog los van de precedentwerking, een flinke tik zijn voor de waarde van het bedrijf. Als reactie op de nieuwe wet spande Airbnb dan ook meteen een rechtszaak aan tegen de staat New York. Deze reageerde laconiek: ‘Airbnb can’t have it both ways: it must either police illegal activity on its own site, or government will act to protect New Yorkers.’ In de stad waar het voor Airbnb allemaal begon, San Francisco, is het eveneens bal. Daar werd Airbnb door het gemeentebestuur verplicht inzicht te geven in alle verhuurders, huurlocaties en transacties. Een flinke stap, want het betekent dat de gemeente vele malen effectiever kan ingrijpen wanneer iemand zijn huis langer verhuurt dan toegestaan. De Amerikaanse trend lijkt dus duidelijk: informatie delen of verbieden. Maar ook in Europa krijgt Airbnb tik op tik. In Berlijn is Airbnb voor volledige woningen verboden (alleen een kamer verhuren mag) en in Barcelona moeten mensen zich sinds kort melden bij de gemeente als ze willen verhuren op Airbnb. Die geeft hun dan een code waarmee de verhuurder en het huis, zonder privacygevoelige informatie te delen op Airbnb, door de gemeente te volgen zijn. Hoewel de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (SP) en zijn voorgangers zich ontstellend naïef hebben getoond door jarenlang aan het lijntje van Airbnb te lopen, lijkt er toch ook in Amsterdam iets structureels te zijn veranderd. Begin 2017 wordt een nieuwe Airbnb-deal verwacht en alles wijst erop dat die vele malen strenger zal zijn dan het eerdere kluitje in het riet waarop de Amsterdamse politiek zo trots was.



In aanloop naar de nieuwe afspraken nam de Amsterdamse raad alvast een drietal moties aan. Zo bleek er een meerderheid vóór het terugschroeven van het maximale aantal verhuurdagen van zestig naar dertig, het handhaven van sleutelbedrijven en het koppelen van gegevens om het de fiscus makkelijker te maken belastingontduikers aan te pakken. Bakker is nog niet overtuigd van de effectiviteit en wijst op het probleem van de handhaving. ‘Als we teruggaan naar dertig dagen, zou het aantal klachten minder groot zijn. Maar laten we eerlijk zijn: het probleem zit niet bij die gewone Amsterdammers die hun huis een keer verhuren als ze een weekendje weg zijn. Die grote vastgoedjongens zijn al jaren in overtreding. Als de regels veranderen, zijn ze straks slechts in overtreding van een ándere regel. Het spreekt voor zich dat Amsterdam Airbnb zou moeten dwingen een account op slot te gooien als de zestig dagen overschreden zijn en meer dan vier gasten als optie wordt aangeboden.’



‘WE BETALEN MET Z’N ALLEN VOOR HET RIJKS, MAAR ER IS GEEN NEDERLANDER DIE DAAR NOG NAAR BINNEN KAN’